Policija je uhapsila trojicu državljana Narodne Republike Kine zbog sumnje da su na Novom Beogradu napali policijske službenike tokom obavljanja službene dužnosti i naneli im telesne povrede. Osumnjičeni su nakon saslušanja negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 3. avgusta 2026. godine privedeni su C. H. (1987), X. Z. (1990) i W. Z. (1991), svi državljani Narodne Republike Kine, kojima je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je saopšteno, njima se na teret stavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su 2. avgusta 2026. godine, na teritoriji opštine Novi Beograd, napali policijske službenike Policijske stanice Novi Beograd dok su obavljali poslove javne bezbednosti i tom prilikom im naneli telesne povrede.

Nakon incidenta, osumnjičene su savladali i uhapsili drugi policijski službenici.

Na saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu sva trojica osumnjičenih iznela su odbranu i negirala izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

Imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i mogućnost da bi u kratkom roku mogli ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je Trećem osnovnom sudu da im odredi pritvor.O predlogu tužilaštva za određivanje pritvora odlučiće Treći osnovni sud u Beogradu, dok se istraga protiv osumnjičenih nastavlja.