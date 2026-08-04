Vojni portparol Huta Jahja Sari izjavio je na društvenoj mreži Iks da je napad precizno pogodio planirani cilj, prenela je Anadolija.

On je naveo da je operacija izvedena kao odgovor na, kako je rekao, upade saudijskih bespilotnih letelica u vazdušni prostor iznad jemenskih provincija Sada i Hadža.

Sari je upozorio da svako buduće narušavanje vazdušnog prostora Jemena "neće proći bez odgovora i kazne".

Huti, koje podržava Iran, naveli su i na svom kanalu na platformi Telegram da je meta napada bio aerodrom Nadžran.

Kako se navodi Huti su prošlog meseca uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, navodeći da je to odgovor na, kako tvrde, saudijsku opsadu Jemena, što je Rijad odbacio, podseća Rojters.

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