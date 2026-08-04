Na čuvenom rumunskom putu Transfagarašan njegov automobil našao se na meti gladnog medveda, koji je zbog mirisa hrane razbio staklo i ušao u vozilo.

Prema navodima rumunskih medija, divlja životinja osetila je hranu ostavljenu u automobilu marke „Škoda“, nakon čega je uspela da razbije zadnje staklo i uđe u kabinu. Medved je zatim pretraživao unutrašnjost vozila, izvlačio predmete napolje i razbacao ih po putu u potrazi za hranom.

Neobičan događaj snimio je drugi vozač koji se zatekao na licu mesta. Na snimku se vidi kako se medved provlači kroz razbijeni prozor i bez straha prevrće stvari unutar automobila.

Oštećeno vozilo pripada češkom turisti koji je obilazio područje oko brane Vidraru, jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija u tom delu Rumunije.

Ovo nije prvi ozbiljan incident na ovoj popularnoj ruti. U leto 2025. godine medved je u blizini brane Vidraru usmrtio italijanskog motociklistu. Policija je kasnije u njegovom telefonu pronašla fotografije napravljene neposredno pre napada, što je dodatno skrenulo pažnju na opasnost od približavanja divljim životinjama.

Rumunske nadležne službe godinama upozoravaju turiste da ne hrane medvede i da im se ne približavaju zbog fotografisanja ili snimanja. Stručnjaci objašnjavaju da životinje koje se naviknu na prisustvo ljudi i lako dostupnu hranu postaju sve smelije i predstavljaju ozbiljan rizik.

Tokom ovog leta zabeleženo je više slučajeva u kojima su turisti povređeni pokušavajući da priđu medvedima. Jedan od poslednjih incidenata snimljen je kamerom, kada je medved prišao čoveku s leđa dok je razgledao prirodu. Turista je tek u poslednjem trenutku primetio životinju i uspeo da pobegne obilazeći automobil parkiran pored puta.