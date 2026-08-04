Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu protiv P. M. (51) iz okoline Pančeva zbog sumnje da je u kući držao veću količinu marihuane namenjene daljoj prodaji.

Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičeni u okolini Pančeva, pronašla paket sa 841 gramom materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Protiv P. M. (1975) biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Pančevu zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pronađena droga i predmeti biće predmet daljeg veštačenja, dok će tužilaštvo nakon prijema krivične prijave odlučiti o daljim koracima u postupku.

Istraga u ovom slučaju je u toku, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i eventualne povezanosti osumnjičenog sa prodajom narkotika.