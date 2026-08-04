Tako je i u Grčkoj, odakle nam svakodnevno stižu dramatični prizori. Naravno, na prvoj liniji "fronta" našli su se vatrogasci, ali i reporteri, koji izveštavaju sa lica mesta.

Novinarka Marija Sijabanu, međutim, doživela je veliku neprijatnost pošto se tokom jednog javljanja za televiziju OPEN nasmejala, iako su iza nje polja u zapadnoj Atici bila zahvaćena vatrom.

Ovaj potez je osudila skoro cela Grčka, uključujući i korisnike na društvenim mrežama, piše portal Protothema.gr.

Ipak, Panhelensko udruženje vatrogasaca - šumskih specijalaca izdalo je saopštenje u vezi sa celom situacijom i stalo na stranu reporterke.

"Mi je poznajemo sa požarišta. Tamo gde smo mnogo puta bili zajedno, usred dima, plamena i neizvesnosti. Tamo gde je, uz poštovanje prema vatrogascima i njihovim akcijama, nastojala da verodostojno prenese stvarnu sliku i prikaže borbu koja se vodi", navodi se u saopštenju.

Udruženje se tu nije zaustavilo.

"Oni koji biraju da osude čoveka na osnovu nekoliko sekundi jednog snimka, neka prvo razmisle šta znači satima raditi na požarištu. Stres, iscrpljenost, pritisak prenosa uživo i napetost trenutka mogu izazvati nenamernu ljudsku reakciju. To ne određuje ni čoveka ni njegovu profesionalnu karijeru", piše u objavi i dodaje se:

"Oni koji iza tastature i iz udobnosti svojih domova olako osuđuju druge trebalo bi da pokažu malo uzdržanosti. Veoma je lako suditi iz sigurnosti sopstvenog doma. Mnogo je teže biti tamo gde požar ugrožava živote i imovinu, dok istovremeno pokušavate da javnost informišete smireno i odgovorno."

Vatrogasci su potom iskazali reči zahvalnosti.

"Marija, hvala ti za sve ove godine tokom kojih si bila u prvim redovima izveštavanja. Za profesionalizam, poštovanje i trud koji ulažeš u uslovima koje malo ko zaista može da razume. Naša podrška Mariji Sijabanu i svakom novinaru koji bira da bude uz požarišta i velike katastrofe, služeći pravu građana na tačno i pouzdano informisanje."

Podršku novinarki Mariji Sijabanu pružio je i generalni direktor informativnog programa televizije OPEN, Hristos Panajotopulos, koji je javnosti poslao poruku putem društvene mreže Fejsbuk.

"Mogu li iscrpljenost, nespavanje, strepnja i stres da dovedu do reakcija koje deluju neobično? Do postupaka koji nisu u skladu sa ozbiljnošću i težinom okolnosti? Nažalost, mogu. I sasvim je razumljivo da se ljudi iznenade, osuđuju i kritikuju. Ali hajde da sačuvamo i malo razumevanja, dve reči oproštaja, za jednu mladu, skromnu, sposobnu, vrednu i veoma osećajnu devojku, koja se našla u krajnje teškim uslovima tokom izveštavanja za OPEN news. Marija Sijabanu, doći će bolji dani", napisao je Panajotopulos.

Alo.rs/Telegraf.rs