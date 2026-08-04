Tako je i u Grčkoj, odakle nam svakodnevno stižu dramatični prizori. Naravno, na prvoj liniji "fronta" našli su se vatrogasci, ali i reporteri, koji izveštavaju sa lica mesta.

Novinarka Marija Sijabanu, međutim, doživela je veliku neprijatnost pošto se tokom jednog javljanja za televiziju OPEN nasmejala, iako su iza nje polja u zapadnoj Atici bila zahvaćena vatrom.

Ovaj potez je osudila skoro cela Grčka, uključujući i korisnike na društvenim mrežama, piše portal Protothema.gr.

Ipak, Panhelensko udruženje vatrogasaca - šumskih specijalaca izdalo je saopštenje u vezi sa celom situacijom i stalo na stranu reporterke.

Novinarka Maja se smejala u programu uživo nakon požara

"Mi je poznajemo sa požarišta. Tamo gde smo mnogo puta bili zajedno, usred dima, plamena i neizvesnosti. Tamo gde je, uz poštovanje prema vatrogascima i njihovim akcijama, nastojala da verodostojno prenese stvarnu sliku i prikaže borbu koja se vodi", navodi se u saopštenju.

Udruženje se tu nije zaustavilo.

Novinarka Maja se smejala u programu uživo nakon požara

"Oni koji biraju da osude čoveka na osnovu nekoliko sekundi jednog snimka, neka prvo razmisle šta znači satima raditi na požarištu. Stres, iscrpljenost, pritisak prenosa uživo i napetost trenutka mogu izazvati nenamernu ljudsku reakciju. To ne određuje ni čoveka ni njegovu profesionalnu karijeru", piše u objavi i dodaje se:

"Oni koji iza tastature i iz udobnosti svojih domova olako osuđuju druge trebalo bi da pokažu malo uzdržanosti. Veoma je lako suditi iz sigurnosti sopstvenog doma. Mnogo je teže biti tamo gde požar ugrožava živote i imovinu, dok istovremeno pokušavate da javnost informišete smireno i odgovorno."

Vatrogasci su potom iskazali reči zahvalnosti.

"Marija, hvala ti za sve ove godine tokom kojih si bila u prvim redovima izveštavanja. Za profesionalizam, poštovanje i trud koji ulažeš u uslovima koje malo ko zaista može da razume. Naša podrška Mariji Sijabanu i svakom novinaru koji bira da bude uz požarišta i velike katastrofe, služeći pravu građana na tačno i pouzdano informisanje."

Podršku novinarki Mariji Sijabanu pružio je i generalni direktor informativnog programa televizije OPEN, Hristos Panajotopulos, koji je javnosti poslao poruku putem društvene mreže Fejsbuk.

"Mogu li iscrpljenost, nespavanje, strepnja i stres da dovedu do reakcija koje deluju neobično? Do postupaka koji nisu u skladu sa ozbiljnošću i težinom okolnosti? Nažalost, mogu. I sasvim je razumljivo da se ljudi iznenade, osuđuju i kritikuju. Ali hajde da sačuvamo i malo razumevanja, dve reči oproštaja, za jednu mladu, skromnu, sposobnu, vrednu i veoma osećajnu devojku, koja se našla u krajnje teškim uslovima tokom izveštavanja za OPEN news. Marija Sijabanu, doći će bolji dani", napisao je Panajotopulos.

Alo.rs/Telegraf.rs

 