Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, suočava se sa dva odvojena krivična postupka zbog sumnje da je počinio krivična dela na štetu maloletnica. Jedan predmet vodi se zbog nedozvoljenih polnih radnji, dok se u drugom tereti za polno uznemiravanje maloletnog lica.

Nakon što je "Blic" objavio da se protiv kontroverznog TikTokera Marka Radmanovića, poznatog kao Faraon, pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici vodi postupak zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje nad maloletnim licem, iz Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici potvrđeno je da je protiv njega u toku još jedan krivični postupak – zbog sumnje na polno uznemiravanje maloletnog lica.

Ukoliko bude proglašen krivim za ovo krivično delo, zakon predviđa kaznu zatvora od tri meseca do tri godine.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici za "Blic" naveli su da su tokom 2025. i 2026. godine protiv Radmanovića podnete dve krivične prijave – jedna zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, a druga zbog polnog uznemiravanja maloletnog lica.

Optužbe protiv Radmanovića odnose se na krivična dela protiv polne slobode izvršena na štetu maloletnih lica.

Podsetimo, pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici već se vodi postupak zbog događaja u kojem je učestvovala tada dvanaestogodišnja devojčica.

Kako je potvrđeno za "Blic" iz tog suda, postupak se odnosi na događaj iz oktobra 2025. godine i vodi se zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela nedozvoljene polne radnje.

Dvanaestogodišnjakinja pronađena nakon prijave nestanka

Postupak je pokrenut nakon što su roditelji prijavili nestanak svoje dvanaestogodišnje ćerke, koja se nakon nastave nije vratila kući.

Prema navodima iz istrage, devojčica je bez prinude ušla u automobil Marka Radmanovića, nakon čega ju je odvezao u svoj stan, gde ju je, prema sumnjama tužilaštva, držao zaključanu.

Otac devojčice ranije je ispričao da je Radmanović maloletnicu izveo iz stana tek kada je shvatio da policija intenzivno traga za njom, a potom je odvezao na gradsku plažu u Sremskoj Mitrovici, gde je pronađena.

Protiv Radmanovića je potom po službenoj dužnosti pokrenut krivični postupak, koji je, prema informacijama "Blica", pred završetkom, jer je do donošenja prvostepene presude ostalo još jedno ročište.

Spot izazvao burne reakcije javnosti

Pored sudskih postupaka, Radmanović je izazvao veliku pažnju javnosti objavljivanjem spota za pesmu "Žig zveri", koji je sniman u dečjoj igraonici uz učešće maloletnice koja je, kako je kasnije utvrđeno, imala saglasnost roditelja.

Stihovi pesme izazvali su oštre reakcije i optužbe da promovišu neprimeren sadržaj u kojem se pominju maloletnice. Nakon toga pokrenuta je onlajn peticija za uklanjanje njegovih naloga sa društvenih mreža.

Pretres stana i gašenje naloga

Posle burnih reakcija javnosti, pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa PU Sremska Mitrovica i Višim javnim tužilaštvom, priveli su Radmanovića na informativni razgovor, pretresli njegov stan i oduzeli elektronske uređaje.

Kako je tada saopšteno, zbog nedostatka dokaza za novo krivično delo u tom trenutku nije zadržan, nakon čega je ispred policijske stanice objavio snimak u kojem je tvrdio da protiv njega nije pronađeno ništa sporno.

U međuvremenu, na zahtev nadležnih organa, uklonjeni su njegovi profili na TikToku i Jutjubu, čime je ostao bez glavnih platformi putem kojih je objavljivao sadržaj.

Blic