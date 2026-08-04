Žena je povređena nakon što ju je na obeleženom pešačkom prelazu u mestu Šentjernej u Sloveniji udario automobil kojim je upravljao vozač star 97 godina. Policija je protiv njega preduzela zakonom predviđene mere.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u prepodnevnim satima, a policija je dojavu primila nešto posle devet časova.

Uviđajem je utvrđeno da je devedesetsedmogodišnji vozač putničkog automobila naleteo na ženu dok je propisno prelazila ulicu preko obeleženog pešačkog prelaza, piše portal 24ur.com.

Povređena žena zadobila je lakše telesne povrede, a nakon ukazane pomoći zbrinuta je u zdravstvenoj ustanovi.

Policijski službenici su, zbog utvrđenog kršenja saobraćajnih propisa, protiv vozača izdali prekršajni nalog i preduzeli zakonom propisane mere.

Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene u daljem postupku.