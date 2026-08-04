U Surčinskoj ulici na opštini Novi Beograd danas po podne izbio je veliki požar u kom gori više baraka, a vatrena stihija brzo se širi.

Prva dojava i alarm za uzbunu stigli su u vatrogasnu stanicu oko 13 časova. Na mesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci iz VSJ Novi Beograd - jedno navalno vozilo i autocisterna sa 7 vatrogasaca, kao i navalno vozilo sa 2 vatrogasca iz VSJ.

Međutim, dolaskom na lice mesta u 13.05 časova, vatrogasci su se suočili sa dramatičnim prizorom: plamen je već zahvatio više objekata i počeo opasno da se širi na okolne barake.

Zbog ozbiljnosti situacije i brzine kojom se vatra širi, na teren su odmah upućene dodatne snage kako bi se sprečila još veća katastrofa.

U pomoć kolegama sa Novog Beograda i iz Surčina hitno su poslati vatrogasci iz VSJ Stari grad - navalno vozilo i autocisterna sa 5 vatrogasaca.

Na licu mesta je u toku grčevita borba sa vatrenom stihijom, a više informacija o uzroku požara i eventualno povređenima biće poznato nakon što lokalizuju požar i obave uviđaj.

Intervencija je u toku.



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