Sneg je prekrio Danidin, drugi po veličini grad na Južnom ostrvu, zbog čega je policija pozvala građane da izbegavaju putovanja osim ako nisu neophodna, zbog poledice na putevima, piše Rojters.

„Policija je jutros primila više prijava o saobraćajnim nezgodama širom Danidina, pri čemu je nekoliko vozila sletelo sa puta zbog klizavog kolovoza. Srećom, nije bilo povređenih“, saopštila je policija Novog Zelanda na društvenim mrežama.

Ljubitelji skijanja i snouborda iskoristili su snežne padavine spuštajući se niz Boldvin ulicu u Danidinu, koja važi za najstrmiju stambenu ulicu na svetu, preneli su lokalni mediji. Nešto severnije, sneg je bio vidljiv i na peščanoj plaži Nju Brajton u Krajstčerču.

Snežne padavine u Danidinu nisu česta pojava, naročito na nivou mora, iako gradska naselja na uzvišenjima mogu dobiti sneg tokom izraženih talasa hladnog vremena.

Sve autobuske linije u gradu su otkazane, saopštile su vlasti, dok su trajektne linije između Severnog i Južnog ostrva Novog Zelanda obustavljene zbog jakog vetra i visokih talasa.

Meteorološka služba Novog Zelanda saopštila je da se očekuje da će talas hladnog vremena potrajati još naredna dva dana, donoseći sneg ili susnežicu do područja blizu nivoa mora širom istočnog dela Južnog ostrva.

Prema prognozama meteorologa, četvrtak ujutru mogao bi doneti najniže temperature ove godine u mnogim delovima Novog Zelanda.

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