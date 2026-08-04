Prava drama i nezapamćeno nasilje odigrali su se u nedelju prepodne u Lazarevcu, kada je za sada nepoznati muškarac brutalno napao i opljačkao stariji bračni par u njihovom porodičnom domu, saznaje "Telegraf.rs".

Kako saznajemo, jezivi napad odigrao se 2. avgusta oko 11 časova, u jednoj mirnoj ulici u Lazarevcu.

Prema informacijama iz istrage, razbojnik je zakucao na vrata starca (89) i starice (81), predstavivši se kao serviser koji je došao da proveri ispravnost njihovog bojlera. Nesrećni penzioneri su ga, ne sumnjajući ništa, pustili u dom.

Međutim, ubrzo je usledio pakao. Napadač je primenio podlo lukavstvo kako bi žrtve saterao u izolovan prostor - pozvao ih je u kupatilo pod izgovorom da im pokaže da li radi signalna lampica na uređaju.

Kada su nesrećni ljudi ušli za njim, razbojnik ih je mučki i svom snagom odgurnuo. Od siline udarca, oboje penzionera palo je na pod, zadobivši pri padu više teških posekotina u predelu glave.

Dok su povređeni i preplašeni supružnici ležali u krvi na podu kupatila, bezdušni napadač je izvadio pištolj, uperio ga direktno u njih i uz pretnju smrću zatražio da mu predaju sav novac koji imaju u kući.

U strahu za goli život, nesrećni starac je uspeo da dođe do novčanika i preda razbojniku sumu od 20.000 dinara.

Nakon što je uzeo novac, razbojnik je prestrašeni bračni par zaključao u kupatilu, a potom detaljno pretražio ostale prostorije i stvari u kući, posle čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Povređenim supružnicima prva lekarska pomoć ukazana je u Hitnoj službi Doma zdravlja u Lazarevcu, gde su im konstatovane višestruke posekotine na glavi. Zbog ozbiljnosti povreda i duboke starosti pacijenata, oni su upućeni na dalju opservaciju i lečenje u Valjevo.

Uviđaj na licu mesta izvršila je policija, a o svemu je obavešten i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu, koji je ovo delo kvalifikovao kao krivično delo razbojništvo.

Policija intenzivno traga za bezobzirnim napadačem.

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