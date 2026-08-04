Osnovni sud u Aleksincu osudio je A. V. (36), pripadnika tzv. kosovske policije, na 10 meseci zatvora uslovno, sa rokom provere od dve godine, nakon što je priznao da je protivpravno lišio slobode i zlostavljao svoju emotivnu partnerku I. Ž. iz Kruševca.

Presuda je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koji je A. V. zaključio sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu.

Kako je potvrđeno iz tužilaštva, okrivljeni je priznao da je od 27. do 28. jula u Sokobanji protivpravno držao svoju partnerku zaključanu u stanu, sprečavajući je da izađe.

Tokom tog perioda, kako je navedeno u sporazumu, ženi je naneo i više lakih telesnih povreda.

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu Vladimir Ćurčić potvrdio je da je sud prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela i izrekao A. V. uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci, sa rokom provere od dve godine od dana pravnosnažnosti presude.

Nakon donošenja presude, okrivljenom je ukinuto zadržavanje.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je A. V. pripadnik tzv. kosovske policije (KPS), kao i da je krivično delo počinjeno na teritoriji Sokobanje.

Pošto je prihvatio sporazum sa tužilaštvom i priznao izvršenje krivičnog dela, postupak protiv A. V. okončan je pravosnažnom presudom kojom mu je izrečena uslovna osuda.