Suđenje Ljubisavu T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške "Mauzer" ubio svog komšiju Jovana M.(80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, održano je danas u Višem sudu u Nišu gde su iznesene završne reči tužilaštva, odbrane, a svoju izjavu je dao i okrivljeni.
Na današnjem pretresu je okončana istraga, a nakon toga je tužiteljka Jelena Papović Miladinović zatražila kaznu za Ljubisava T. od 20 godina zatvora. Advokat odbrane, Dalibor Lazović je rekao da neki dokazni postupci nisu obavljeni te je zatražio najnižu kaznu po Zakonu za krivično delo ubistvo. On je rekao da je biološki materijal oštećenog.
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