- Dokazano je nedvosmisleno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret i da je nakon toga pokušao da sakrije telo kao i tragove na odeći koju je nosio - rekla je Papović Miladinović.

- Meni je prvo odrđeno krivično delo, a onda se tražila platforma kako bi se to dokazalo. Imam zamerke i na optužnicu jer se navodi da sam rekao "onda sam ga pogodio u grudi", a rekao sam "onda je pogođen u grudi". Iz dnk dokaza se jasno vidi da smo se otimali o pušku i da nisam bio u prilici da ga gađam. U optužnici se navodi da sam sa umišljajem izvršio krivično delo, ali to nije istina - naveo je Ljubisav u završnoj reči. On je ranije rekao da su se on i pokojni Jovan sreli u bašti i da je on imao pušku.