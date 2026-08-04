Predsednik Vučić govorio je za TV Informer iz Republike Srpske i napomenuo da kampanja protiv njega i Srbije traje već duže od 12 godina.

O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.



- Nemam kome da se pravdam što sam došao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živeli u Čipuljiću. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najlepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvreme. Što je uvek loše, pre svega za njih... Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu - istakao je on.

Dodaje da su počeli da izmišljaju priče o nekakvih Vučićevim snagama, i ističe da je to notorna laž.

- Ja sam tu sa momcima i devojkama iz Federacije i Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima. A moji momci su tu, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji prvi lete da idu protiv svog naroda i predsednika. To je mentalitet kmetske duše, rajinski mentalitet - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, ali da će uvek da voli Čipuljić i Bugojno.

- Gospođa Zubac mi je poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mesto gde su nekada živeli i Srbi. Više Srba nema. Samo ono što ste videli juče u mom dvorištu - kazao je on.

Vučić kaže da je sa Andrijom Mandićem poslednji put razgovarao pre 2 meseca, i kaže da ne zna o čemu bi sa njim sada razgovarao iako je uvek spreman da razgovara.

- A zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić grad, za razliku od predstavnika Vlade CG koji će da se vesele u Kninu, srpskom stradanju i zločinima počinjenim nad Srbima. Oni će vam reći ne slavimo zločine. Nek ne slave zločine počinjene nad Srbima slave hrvatsku "pobedu"... I to je važan signal za našu zemlju, da je njihovo bratstvo i prijateljstvo trajalo do prve ucene oko nekog poglavlja ili klastera i dobro je da ljudi CG to znaju.

O hrvatskoj "pobedi" Vučić kaže da ne može biti pobeda kada ubijate svoje civile, kada se uz pomoć najvećih sila sveta razračunavate sa delom svojih građana.

- Mi da budemo takvi licemeri i da se zarad evropske budućnosti odreknemo svog roda i da ne govorimo o proterivanju 220 do 250 hiiljada ljudi da ne govorimo o stradanju hiljada ljudi vojnika i civila... videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti gde su Darinka Drča i važnije su nam ti

- Videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti, gde su Darinka Drča i unuk od šest godina, i veliki broj porodica stradali, važniji su nam ti ljudi i njihove porodice nego bilo kakve birokratske procedure. Istina i čast, kao i bruka, traju doveka. Da umrete možete samo jednom - naglasio je predsednik.

On je zamolio građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv.

Istakao je da naš narod u Srpskoj najviše voli Srbiju.