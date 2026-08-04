Predsednik Vučić govorio je za TV Informer iz Republike Srpske i napomenuo da kampanja protiv njega i Srbije traje već duže od 12 godina.
O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.
- Nemam kome da se pravdam što sam došao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živeli u Čipuljiću. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najlepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvreme. Što je uvek loše, pre svega za njih... Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu - istakao je on.
Dodaje da su počeli da izmišljaju priče o nekakvih Vučićevim snagama, i ističe da je to notorna laž.
- Ja sam tu sa momcima i devojkama iz Federacije i Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima. A moji momci su tu, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji prvi lete da idu protiv svog naroda i predsednika. To je mentalitet kmetske duše, rajinski mentalitet - rekao je Vučić.
Predsednik je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, ali da će uvek da voli Čipuljić i Bugojno.
- Gospođa Zubac mi je poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mesto gde su nekada živeli i Srbi. Više Srba nema. Samo ono što ste videli juče u mom dvorištu - kazao je on.
Vučić kaže da je sa Andrijom Mandićem poslednji put razgovarao pre 2 meseca, i kaže da ne zna o čemu bi sa njim sada razgovarao iako je uvek spreman da razgovara.
- A zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić grad, za razliku od predstavnika Vlade CG koji će da se vesele u Kninu, srpskom stradanju i zločinima počinjenim nad Srbima. Oni će vam reći ne slavimo zločine. Nek ne slave zločine počinjene nad Srbima slave hrvatsku "pobedu"... I to je važan signal za našu zemlju, da je njihovo bratstvo i prijateljstvo trajalo do prve ucene oko nekog poglavlja ili klastera i dobro je da ljudi CG to znaju.
O hrvatskoj "pobedi" Vučić kaže da ne može biti pobeda kada ubijate svoje civile, kada se uz pomoć najvećih sila sveta razračunavate sa delom svojih građana.
- Mi da budemo takvi licemeri i da se zarad evropske budućnosti odreknemo svog roda i da ne govorimo o proterivanju 220 do 250 hiiljada ljudi da ne govorimo o stradanju hiljada ljudi vojnika i civila... videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti gde su Darinka Drča i važnije su nam ti
- Videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti, gde su Darinka Drča i unuk od šest godina, i veliki broj porodica stradali, važniji su nam ti ljudi i njihove porodice nego bilo kakve birokratske procedure. Istina i čast, kao i bruka, traju doveka. Da umrete možete samo jednom - naglasio je predsednik.
On je zamolio građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv.
Istakao je da naš narod u Srpskoj najviše voli Srbiju.
- Inače, pokušali su juče da uhapse jednog momka koji je podigao tri prsta u mom dvorištu, ali moji momci su to sprečili. To i u Hrvatskoj rade, to i ovde valjda vide kao neku provokaciju. A što se tiče Crne Gore očekujem da bude još mnogo mnogo gore, da se ponašaju još gore i učine mnogo stvari protiv srpskog naroda i srpske države. Mnogo su toga obećali da će da urade protiv Srbije, čitava evropska agenda im se zasniva na antisrpstvu, i važno je da to ljudi vide. I važno je da to ljudi u Srbiji znaju takođe - rekao je on.
O pisanju N1 da su zločini u Oluji odgovornost svih, Vučić je rekao da oni nikada nisu bili srpski medij.
- To je direktno delovanje protiv interesa srpskog naroda od samog početka do danas nikakva novost. Falsifikat je uvek gori od originala. Oni koji su služili u hrvatskim medijim i svima drugima da pronose njihovu propagandu, oni su uvek to radili na bestijalniji način od onih koji su originalno osmišljavali. To su tražili od nas, da se izvinjavamo zato što su nas ubijali. Proterali su stotine hiljada ljudi i ubijali. Bili su u zaštićenim zonama, a američki ambasador se popeo na tenk da pokaže ko je bio tata operacije. Četiri godine nisu mogli ništa. Imali su kristalne noći po gradovima, krem srpskog naroda su počistili, a onda ostavili lažnu elitu spremnu da služi hrvatskoj eliti, kao što ste imali generala Uzelca, goreg ustaše od najgorih Hrvata - rekao je predsednik.
Vučić je rkao da možda nije objektivan, posebno posle strašnih zločina posle njegove porodice u ratovima, ali da je važan mir i da imamo dobre odnose.
- Ali ne onako kako su oni zamislili, da mi terciramo i slušamo njih. Mi nismo narod slugu, već ponosnih ljudi. Ja da se hvalim da mi je najveća želja, pa da kažem da slušam Severinu kada ustanem, da bih imao publicitet u zagrebačkoj štampi, ja za to pet para ne dajem. Kada nisu imali juče ništa da nađu iz Čipuljića, onda su morali da izmisle nešto peto ili deseto. Ne mogu da podnesu to što ih se ne plašim i brinem o interesima Srba - istakao je on, i dodao da su mnoge laži ovom posetom pale u vodu.
- Šta bi sa Sarajevo safarijem. Evo ja došao na njihovu teritoriju, što me nisu uhapsili - zapitao je on.
Kaže da nije došao nikome da se pokorava, već da je došao u svoju kuću.
- Da mi oni govore da to nije naše, a bilo naše od Prvog svetskog rata, to je malo teže. Kada ni na 50 kilometara nisu živeli od mesta gde su oni živeli. Znate da su mog dedu odveli u njegovom kamionu. Srpskim kamionom vozili Srbe da ih pobiju - kazao je predsednik.
Predsednik je istakao da je od svojih momaka saznao da je bilo pitanje da li će SAJ Republike Srpske ući, pa su ušli na deo teritorije Federacije.
- Inače su svi naši momci iz Srbije ušli prijavljeni sve normalno. Inače ovi momci iz Federacije su profesionalno uradili svoj posao, vrlo dobro. Srbi uvek moraju za nešto da im budu krivi - rekao je on.
Na optužbe da sebi pravi rijaliti u Bugojnu zbog rejtinga, Vučić ironično kaže da je propao na izborima načisto.
- U dva istraživanja, Crte i Đorđa Vukadinovića su pokazali da i pojedinačno pobeđuju - rekao je on.
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