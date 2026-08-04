Maloletnik (14), štićenik Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, uhapšen je zbog sumnje da je seksualno zlostavljao trinaestogodišnju devojčicu, takođe štićenicu ove ustanove. Kako se sumnja, zlostavljanje je mobilnim telefonom snimao još jedan četrnaestogodišnjak, protiv koga je takođe pokrenut postupak.

Sve se dogodilo 26. januara 2021. godine, kada je, prema sumnjama iz istrage, četrnaestogodišnjak namamio devojčicu u napuštenu kuću, gde je navodno izvršio krivično delo. Sa njima je, kako se sumnja, bio još jedan maloletnik koji je, po njegovom nagovoru, mobilnim telefonom snimio ceo događaj.

Prema navodima izvora upoznatog sa slučajem, devojčica se nakon događaja vratila u Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, a već narednog dana poverila se vaspitačici i ispričala šta joj se dogodilo.

Vaspitačica je odmah obavestila policiju, nakon čega su inspektori obavili razgovore sa maloletnicima i pokrenuli istragu. Tokom rada na slučaju pronađen je i mobilni telefon za koji se sumnja da je njime napravljen sporni snimak.

Protiv četrnaestogodišnjaka koji je, prema sumnjama, snimao događaj podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine tada je saopšteno da su preduzete sve mere iz njihove nadležnosti, dok je o slučaju obavešten i nadležni organ starateljstva.

Ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu saopštilo je da je devojčica zbrinuta i da joj je pružena neophodna pomoć, nakon čega je smeštena u Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, gde se zbrinjavaju maloletnici koji su pretrpeli neki oblik nasilja ili dolaze iz posebno osetljivih porodičnih prilika.

Postupak protiv osumnjičenih maloletnika vođen je u skladu sa odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, dok su nadležne institucije nastavile da pružaju psihološku i socijalnu podršku maloletnoj žrtvi.