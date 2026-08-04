Državljanka Paragvaja T. M. D. S. (30), koja je po zanimanju specijalistkinja za ljudske resurse, uhapšena je u centru Zagreba zbog sumnje da je pružala seksualne usluge. Nakon odluke suda puštena je na slobodu, ali joj je oduzeta zarada, mobilni telefoni i predmeti korišćeni prilikom izvršenja prekršaja.

Prema navodima hrvatskih medija, tridesetogodišnjakinja je u Zagreb doputovala avionom iz Francuske, nakon čega se smestila u iznajmljenom apartmanu u centru grada.

Sumnja se da je preko interneta oglasila dolazak u hrvatsku prestonicu, nudeći seksualne usluge uz unapred istaknute cene.

Nije dugo čekala prve klijente, ali su na vrata apartmana, zajedno sa jednim muškarcem koji je došao zbog ugovorene usluge, stigli i policajci.

Kako prenose mediji, muškarac je nameravao da plati 100 evra za uslugu, ali do primopredaje novca, niti do pružanja usluge nije došlo jer je policija prekinula susret i oboje privela u policijsku stanicu.

Protiv državljanke Paragvaja pokrenut je prekršajni postupak zbog prostitucije, a Opštinski prekršajni sud u Zagrebu izrekao joj je novčanu kaznu od 79,64 evra.

Pošto je gotovo dva dana provela u policijskom zadržavanju, vreme provedeno u pritvoru uračunato joj je u izrečenu kaznu, zbog čega nije imala dodatnih novčanih obaveza.

Međutim, sud je doneo odluku da joj trajno budu oduzeta tri mobilna telefona, 429 evra za koje se sumnja da potiču od pružanja seksualnih usluga, kao i predmeti pronađeni u apartmanu, među kojima su kondom, lubrikant i ulje.

Pored toga, izrečena joj je i zaštitna mera zabrane pristupa delu centra Zagreba u trajanju od tri meseca, jer je upravo na toj lokaciji počinjen prekršaj. Ukoliko prekrši ovu meru, preti joj nova novčana kazna ili kazna zatvora.

Jutarnji.hr

Nakon završetka prekršajnog postupka, državljanka Paragvaja puštena je na slobodu, dok je odluka o oduzimanju novca i predmeta postala pravosnažna.