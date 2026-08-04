Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su svoju turbulentnu vezu započeli pred kamerama, nastavili su sa žestokim sukobima i nakon završetka Elite.

Nakon što su javnost preplavile informacije da je Maja Marinković u naletu ljubomore razlupala Asminov skupoceni automobil, starleta se hitno oglasila i otkrila svoju stranu priče, tvrdeći da je istina potpuno drugačija.

U javnosti je odjeknula vest da je na Asminovom automobilu potpuno uništena šoferšajbna, a u medijima su se odmah pojavile sumnje da iza ovog čina stoji upravo Maja Marinković.

Dodatnu dramu izazvali su Asminovi roditelji koji su se uključili u emisiju "Narod pita" i javno izrazili ogromnu zabrinutost za svog sina, te istakli da će kontaktirati policiju.

Ipak, Maja nije želela da ćuti na ove optužbe. Ona je ubrzo poslala direktnu poruku voditeljki Ani Radulović, negirajući da je ona ta koja je demolirala vozilo. Maja tvrdi da je Asmin sam uništio sopstveni automobil u naletu besa.

- Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej - glasila je poruka koju je voditeljka pročitala uživo u programu.

Starleta se tu nije zaustavila, već je brutalno i bez zadrške izvređala Asminovu majku Mevlidu, koja se prethodno oglašavala u emisiji.

- Melvida voli da pravi pite, pa neka povede Stanku u Cazin i neka zamesi. Baka Staniji je od Asmina Durdžića ostala samo baka Malvida. Poznato je da žena sve laže, matora raspandrkača koja mesi pite i zove "Narod pita" - odbrusila je Maja, udarivši i na Asminovu bivšu verenicu Staniju Dobrojević.

"Kontaktiraću policiju"

Podsetimo, prema rečima Asminove majke svađa je bila toliko burna da je reagovao i sam vlasnik hotela koji ih je opomenuo zbog prevelike buke. Mevlida je istakla da ne zna u kakvom je stanju Maja Marinković i da li je ona povređena, ali je potvrdila da je Asminova ruka ozbiljno isečena.

- Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra, ja ću da kontaktiram policiju - poručila je Mevlida uživo u programu, ostavljajući sve u neizvesnosti.

BONUS VIDEO: