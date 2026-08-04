Fotografije nesvakidašnje kontrole brzo su postale viralne na društvenim mrežama i izazvale brojne komentare.

Akcija je sprovedena u sredu u gradu Danelinu, na jednoj od prometnijih saobraćajnica sa velikim brojem pešaka. Policajac obučen u specijalno zeleno maskirno odelo stajao je pored puta, gotovo neprimetan za vozače, i posmatrao da li neko koristi mobilni telefon za volanom. Kada bi uočio prekršaj, njegove kolege nekoliko metara dalje odmah su zaustavljale vozače i izdavale kazne.

Iz Policijske uprave Danelin našalili su se na Fejsbuku nakon završetka akcije. „Da li ste danas primetili naš žbun? Ako ste gledali u mobilni telefon, verovatno niste“, napisali su uz fotografije koje su izazvale veliki broj reakcija korisnika.

Rezultati kontrole pokazali su da je ovakav način rada bio veoma efikasan. Za svega šest sati policajci su izdali čak 74 kazne vozačima zbog ometene vožnje, odnosno korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom.

Policija je naglasila da je cilj akcije bio povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pešaka, jer korišćenje telefona značajno smanjuje koncentraciju vozača i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Prema zakonima savezne države Nju Džersi, kazna za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje kreće se od 200 do 600 dolara, dok vozačima koji više puta prekrše propise preti i privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Iz policije su poručili da nijedna poruka ili obaveštenje nisu vredni ugrožavanja života i još jednom apelovali na vozače da pogled drže na putu, a ne na ekranu telefona.