Muškarac (40) teško je povređen kada ga je automobil oborio u Bulevaru JNA u beogradskom naselju Jajinci. Nakon nesreće hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Saobraćajna nesreća dogodila se nekoliko minuta posle ponoći u Bulevaru JNA, kod broja 43 u Jajincima.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, pešak star oko 40 godina zadobio je teške povrede i nakon zbrinjavanja na licu mesta prevezen je u Urgentni centar.

Tokom večeri dogodio se još jedan saobraćajni udes, kada je kod Sava centra lakše povređen motociklista. Nesreća se dogodila oko 19.46 časova, a i on je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 140 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima. Najviše poziva stiglo je od hroničnih bolesnika kojima je bila potrebna medicinska pomoć.