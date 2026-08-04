Piše: Mihajlo Žilović

Državljanka Rusije Ljudmila Turkova Konstantinova (28) brutalno je ubijena u iznajmljenom stanu u beogradskom naselju Borča, a zbog sumnje da ju je namamio i ugušio, uhapšen je njen bivši dečko, državljanin Turske K. E. (24)! Telo nesrećne devojke pronađeno je spakovano u koferu u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli, dok je osumnjičeni pao u ruke policije na Aerodromu „Nikola Tesla“ svega nekoliko trenutaka pre nego što je uspeo da pobegne letom za Istanbul.

Operativci granične policije izveli su filmsko hapšenje osumnjičenog po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Kako turski mediji spekulišu, on je u prestonicu Srbije doputovao pre Ruskinje i navodno je unapred isplanirao da na dan hapšenja otputuje nazad u svoju domovinu.

Ključni dokaz protiv njega predstavljaju snimci sa sigurnosnih kamera zgrade. Na video-materijalu jasno se vidi kako su 26. jula oko 5.30 sati ujutru K. E. i Ljudmila nasmejani i držeći se za ruke ušli u objekat, dok je ona u drugoj ruci nosila mobilni telefon. Međutim, na narednom snimku zabeleženo je kako osumnjičeni u 6.55 časova iznosi iz stana kofer koji vuče na čaršafu, a u kojem se, kako se sumnja, nalazilo telo nesrećne devojke, koje je potom bacio u vodu.

Ljudmila, koja je inače radila kao model za tetovaže, u Beograd je doputovala 23. jula iz Sankt Peterburga, preko Istanbula. Njen plan bio je da u prestonici Srbije ostane dve nedelje kako bi posetila drugarice.

Njena majka ispričala je ruskim medijima da joj se ćerka poslednji put javila 25. jula oko 23.20 sati, poručivši da je dobro, da je s prijateljima i da će se javiti sutradan. Nakon toga, izgubio joj se svaki trag.

- Bliski prijatelji, posle privođenja na beogradskom aerodromu, shvatili su da je pritvoren njen bivši dečko - izjavili su oni za ovaj portal, ne isključuju mogućnost da je motiv bila bolesna ljubomora.

Ono što dodatno budi jezu jeste bizaran status koji je Ljudmila neposredno pre tragedije objavila na svojim društvenim mrežama, a koji je glasio:

„Što se manje smejete, to su vam zubi zdraviji.“ Prema rečima njenih prijatelja, kobne večeri planirala je odlazak u jedan noćni klub na Paliluli, a tek nakon privođenja turskog državljanina shvatili su da je zapravo reč o njenom bivšem partneru, zbog čega sumnjaju da je motiv zločina bila patološka ljubomora, ali i to da su se pre susreta dogovarali preko društvenih mreža.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je detalje koji rasvetljavaju poslednje trenutke života mlade Ruskinje.

„Postoje osnovi sumnje da je K. E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05.30 časova, a Ljudmila se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena, on ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta.“

Negirao zločin

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje ovog krivičnog dela. Njemu je određen pritvor do 30 dana, a na teret mu se stavlja teško ubistvo za koje je zaprećena i kazna doživotnog zatvora. Dok se istraga nastavlja, porodica ubijene devojke, u potpunom šoku i neverici, priprema dokumentaciju kako bi se Ljudmilino telo prevezlo u Rusiju radi kremacije i poslednjeg ispraćaja.