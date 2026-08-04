Pet državljanki Kolumbije, E. W. B., L. V. M. P., M. J. D. C. J., N. D. S. V. i M. P. E. S., starosti između 21 i 30 godina, pružale su seksualne usluge u iznajmljenom stanu u Splitu.

Kolumbijke su prošlog meseca zatečene na delu nakon što je policija saznala da se „kriju“ iza oglasa na popularnom sajtu Eurogirlsescort Split, u kojem su detaljno objavile cenovnik sa ponudom usluga, kao i svoje nage fotografije.

Time su, prema navodima policije, prekršile član 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa su se nedavno našle i pred Prekršajnim sudom u Sinju. Sudija za prekršaje svaku od njih osudila je na 10 dana zatvora.

– Ne treba mi branilac za ono što mi se stavlja na teret. Nisam kriva. Tačno je da smo se oglašavale preko interneta, ali za uslugu nisam uzimala 400 evra po satu, već 200. Inače, u Split sam došla krajem juna i od tada sam se oglašavala. Zaradila sam oko 630 evra. Policija mi je oduzela ukupno 1.630 evra i pasoš – rekla je dvadesetšestogodišnjakinja.

Njena sunarodnica je, međutim, tvrdila da je u Split došla baš onog dana kada je uhapšena i da nije ništa zaradila, iako se oglašavala na istom sajtu.

– Tih 550 evra koji su mi oduzeti pripadaju meni. Nisam ih zaradila na nezakonit način – uveravala je sud druga Kolumbijka.

Najmlađa među njima istakla je da takođe nije kriva i da je svoje usluge naplaćivala od 150 do 200 evra po satu. Policajci su joj, pored dokumenata, oduzeli i 1.600 evra.

– Polovinu tog novca zaradila sam pružanjem seksualnih usluga, a ostatak mi je poklonio prijatelj iz Madrida – izjavila je dvadesetjednogodišnjakinja.

Slične izjave pred sudom dale su i preostale dve Kolumbijke, koje su, kako su otkrile, povezane iskrenim prijateljstvom.

Zanimljivo je da im, po nalogu suda, sav privremeno oduzeti novac mora biti vraćen, jer policija u činjeničnom opisu dela nije navela tačne iznose protivpravne imovinske koristi koje je svaka od Kolumbijki pojedinačno ostvarila kršenjem zakona.

Na kraju, one ne moraju da plate ni troškove sudskog postupka.

Alo/Jutarnji list

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