Prava drama odigrala se na Durmitoru kada je tokom planinarenja teško povređen državljanin Grčke (47). Nakon poziva za pomoć, pripadnici Gorske službe spasavanja i Službe zaštite i spasavanja Žabljak krenuli su u akciju kako bi ga izvukli sa nepristupačnog terena.

Do nesreće je došlo u rejonu Mlečni do, gde je četrdesetsedmogodišnji grčki državljanin zadobio prelom potkolenice tokom planinarenja.

Poziv za pomoć upućen je preko Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, nakon čega je odmah organizovana spasilačka akcija, prenosi Rina.

Pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore stigli su do povređenog planinara, pružili mu prvu pomoć i bezbedno ga transportovali do mesta gde ga je preuzela ekipa Hitne medicinske pomoći sa Žabljaka.

Nakon zbrinjavanja na terenu, povređeni muškarac prevezen je na dalje lečenje.

U spasilačkoj akciji, pored pripadnika Gorske službe spasavanja Crne Gore, učestvovali su i pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak.

Nadležni još jednom apeluju na sve planinare da pre odlaska u planinu prate vremenske uslove, koriste odgovarajuću opremu i kreću se isključivo obeleženim planinarskim stazama kako bi se izbegle slične situacije.