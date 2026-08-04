Piše: Mihajlo Žilović- Nenad Babić

Vlasnik pekare i dve piljare Radivoje G. (73), u kraju poznat kao Pekar Raša, ubijen je u potkrovlju stambene zgrade na Karaburmi u kom je živeo sam! Telo nesrećnog čoveka pronađeno je jutros potpuno nago na dušeku, sa rukama čvrsto vezanim pertlama na leđima, dok je iz otvorenog sefa odneto čak 180.000 evra koje je nedavno inkasirao od prodaje stana, a policija zbog sumnje da je počinila zločin intenzivno traga za mlađom ženskom osobom.

Zločin je razotkriven u prostoriji iznad piljare gde je nastradali muškarac živeo. Operativci policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatekli su potresnu scenu.

Istraga je odmah usmerena ka motivu koristoljublja jer je ubica očigledno znao da je žrtva kod sebe imala ogromnu svotu novca. Radivoje je nedavno prodao stan i dobijeni novac čuvao u sefu na potkrovlju. Tokom višečasovnog uviđaja i detaljnog pretresa objekta, inspektori u civilu su uočili sef, ali je on zatečen širom otvoren i bez ijednog evra.

Istražitelji su odmah izuzeli snimke sa sigurnosnih kamera sa samog objekta i okolnih radnji. Analizom video-materijala primećena je mlađa ženska osoba koja odlazi u potkrovlje u kom je žrtva živela, pa se osnovano sumnja da je upravo ona bila s njim neposredno pre ili tokom samog ubistva i da stoji iza ovog brutalnog čina.

Kako su ga komšije videle živog tokom jučerašnjeg dana, pretpostavlja se da se zločin dogodio tokom prethodne noći. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, telo je upućeno na Institut za sudsku medicinu gde će se obdukcijom i toksikološkom analizom utvrditi tačan uzrok i vreme smrti.

Vest o ubistvu Pekara Raše duboko je potresla stanare Karaburme, koji za njega imaju samo reči hvale. Ističu da je bio izuzetno vredan i pošten čovek koji je samostalno vodio posao, dok su mu sin i ćerka pomagali - sin povremeno u piljarama, a ćerka u radnji zdrave hrane koju drži.

Jedna od stanarki zgrade zamalo je zaplakala dok je govorila o tragičnoj sudbini svog dugogodišnjeg suseda:

„Ne mogu da verujem da je Rašu neko ubio. Svi smo ga voleli... Bio je divan, fin i vredan čovek, uvek se javljao u prolazu. Strašno je ovo što se dogodilo.“

Druga komšinica, koja ubijenog poznaje više od tri decenije, dodaje da je čitavo naselje u šoku:

„Svi u kraju su ga poznavali, ja ga poznajem duže od 30 godina. Bio je izuzetno vredan čovek, imao je dve piljare. Sin mu je povremeno pomagao u poslu, dok ćerka drži radnju zdrave hrane. To je čovek koji praktično nikada nije išao na odmor, samo je radio. Taj čovek nije ni mrava zgazio, uvek je bio ljubazan i svakome je izlazio u susret. Mnogi ga ovde poštuju i mnogo mi je žao što je ovako završio.“

Telo poslato na obdukciju

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu, gde će posle obdukcije biti utvrđen tačan uzrok smrti. Istraga je u toku, a tokom nje biće utvrđeni svi motivi ovog stravičnog ubistva.

Kako li je njegovoj deci

Kako je našem novinaru ispričala komšinica ubijenog muškarca, Radivoje je iza sebe ostavio dvoje dece.

- Ne mogu ni da zamislim kako je njegovima. On je bio vredan čovek, uvek spreman da im pogne. Strašno je da na takav način ostanu bez oca. Ćerka tu živi u blizini, ima radnju, a sin je stalno dolazio kod njega da mu u svemu pomaže. Jezivo zvuči i pomisao da je nesrećni Radivoje na taj način zverski usmrćen - rekla je kroz suze njegova komšinica.