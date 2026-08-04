Papagaj ara iznenada je uleteo na teren i napao jednog od mladih fudbalera, ostavljajući igrače, sudije i gledaoce u neverici.

Incident se dogodio na stadionu Granja Komari u brazilskom gradu Terezopolisu, a neobičan trenutak ubrzo je postao hit na društvenim mrežama. Snimak pokazuje kako velika ptica leti iznad terena neposredno pre nego što je došlo do napada.

Prema navodima brazilskog portala G1 Globo, sve se dogodilo u 17. minutu prvog poluvremena. Flamengo je u tom trenutku bio u napadu, a defanzivac Valmir, koji nosi dres sa brojem četiri, primio je loptu ne sluteći šta će se dogoditi samo nekoliko sekundi kasnije.

Papagaj ara iznenada je poleteo prema fudbaleru, zbog čega je mladi igrač bio primoran da se baci na travu kako bi izbegao direktan kontakt sa pticom. Sudija je odmah prekinuo utakmicu, dok su svi na terenu posmatrali nesvakidašnji prizor.

Posle kraće pauze i udaljavanja ptice, susret je nastavljen bez novih problema. Iako je napad papagaja postao glavna tema utakmice, sportski rezultat nije ostao u drugom planu.

Ekipa Seare na kraju je slavila rezultatom 2:1. Golove za pobednički tim postigli su Andre i Hose Kajk, dok je jedini pogodak za Flamengo delo Deivida Souze.

Snimak incidenta brzo se proširio internetom i izazvao hiljade komentara. Mnogi korisnici društvenih mreža našalili su se da je papagaj želeo da učestvuje u utakmici, dok su drugi istakli da ovakav prekid sigurno spada među najneobičnije događaje viđene na fudbalskim terenima. Neobična scena ubrzo je postala jedna od najgledanijih sportskih priča dana i izazvala osmehe širom sveta.