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Ukrajinske vlasti saopštile su da su tri osobe poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Sa druge strane, vlasti Rusije navele su da je u ukrajinskim napadima na Krasnodarski kraj broj poginulih porastao na sedam, dok je 47 osova povređeno.

Stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da sporazum o zajedničkoj proizvodnji raketa za sisteme "patriot" sa Ukrajinom neće biti potpisan pre zime, ali da se nastavlja saradnja na proizvodnji druge opreme za protivvazdušnu odbranu.

Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage zauzele dva naselja u Harkovskoj oblasti i pogodile brodove koji su, kako tvrdi Moskva, prevozili vojni teret za Ukrajinu u Crnom moru.

Istovremeno, ukrajinski mediji preneli su da su dronovima gađani ruski vojni ciljevi na Krimu.

Uživo

Rusija pogodila vojne ciljeve u ukrajinskim lukama

Oružane snage Rusije su u večernjim časovima 3. avgusta nastavile udare na lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ruskog vojnog resora, u luci Černomorsk, u Odeskoj oblasti, pogođeni su fabrika automobilskih agregata i lučki terminal u kojem su remontovana vojna tehnika, kao i skladišteni municija i gorivo.

Pored toga, u lukama Nikolajev i Južni pogođeni su teretni brodovi koji su prevozili vojni teret. Još dva broda, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu ka ukrajinskim lukama, pogođena su u Crnom moru, južno od Odese.

Vorobjov: Najmanje pet osoba poginulo, šest povređeno u ukrajinskom napadu na Moskovsku oblast



Najmanje pet osoba je poginulo, a šest je povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Andrej Vorobjov.

On je objavio na Telegramu da je nakon napada ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast u industrijskoj zoni Novoselki izbilo nekoliko požara, a da je najveći bio u skladištu i da je već ugašen, prenele su RIA Novosti.

Vorobjov je naveo da je u napadima oštećena i električna trafostanica i upravna zgrada, kao i da vatrogasci i sve službe za hitne intervencije nastavljaju da rade na licu mesta.