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- Ukrajinske vlasti saopštile su da su tri osobe poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti.
- Sa druge strane, vlasti Rusije navele su da je u ukrajinskim napadima na Krasnodarski kraj broj poginulih porastao na sedam, dok je 47 osova povređeno.
- Stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da sporazum o zajedničkoj proizvodnji raketa za sisteme "patriot" sa Ukrajinom neće biti potpisan pre zime, ali da se nastavlja saradnja na proizvodnji druge opreme za protivvazdušnu odbranu.
- Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.
- U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage zauzele dva naselja u Harkovskoj oblasti i pogodile brodove koji su, kako tvrdi Moskva, prevozili vojni teret za Ukrajinu u Crnom moru.
- Istovremeno, ukrajinski mediji preneli su da su dronovima gađani ruski vojni ciljevi na Krimu.
Uživo
Rusija pogodila vojne ciljeve u ukrajinskim lukama
Oružane snage Rusije su u večernjim časovima 3. avgusta nastavile udare na lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima ruskog vojnog resora, u luci Černomorsk, u Odeskoj oblasti, pogođeni su fabrika automobilskih agregata i lučki terminal u kojem su remontovana vojna tehnika, kao i skladišteni municija i gorivo.
Pored toga, u lukama Nikolajev i Južni pogođeni su teretni brodovi koji su prevozili vojni teret. Još dva broda, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu ka ukrajinskim lukama, pogođena su u Crnom moru, južno od Odese.
Vorobjov: Najmanje pet osoba poginulo, šest povređeno u ukrajinskom napadu na Moskovsku oblast
Najmanje pet osoba je poginulo, a šest je povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Andrej Vorobjov.
On je objavio na Telegramu da je nakon napada ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast u industrijskoj zoni Novoselki izbilo nekoliko požara, a da je najveći bio u skladištu i da je već ugašen, prenele su RIA Novosti.
Vorobjov je naveo da je u napadima oštećena i električna trafostanica i upravna zgrada, kao i da vatrogasci i sve službe za hitne intervencije nastavljaju da rade na licu mesta.
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