Turčin, K. E. (24), osumnjičen da je 26. jula u stanu u beogradskom naselju Borča ubio Ruskinju Ljudmilu Turkovu Konstantinovu (28) je njen bivši dečko.

Ovu tvrdnju za ruske medije izneo je Ljudmilin prijatelj, koji je, inače, po profesiji kriminolog. On je, kako prenose tamošnji portali, objasnio da je Ljudmila mogla da bude ubijena iz ljubomore. Prema njegovim rečima, glavni motiv je posesivnost i patološka ljubomora nakon raskida, kao i da je možda bio vođen logikom "ili ćeš biti moja ili ničija".

Kako je saopštilo Više tužilaštvo, koje vodi istragu, osumnjičeni je Ljudmilu ugušio komadom odeće koji joj je prethodno obmotao oko vrata. Prema snimcima sa kamera na ulazu u zgradu, gde je Turčin rentirao stan, od momenta njegovog ulaska sa Ljudmilom, pa do trenutka kada je iz zgrade izlazio vukući kofer, u kojem je bilo njeno telo, prošlo je samo sat i po.

Ruski mediji prenose i mišljenje ruskih istražitelja da sam motiv gušenja, a potom ekspresno pakovanje tela u kofer u kratkom roku, svedoči o tome da zločin verovatno nije bio detaljno planiran danima unapred. Prema njihovoj analizi, turski državljanin je reagovao u afektu tokom sukoba, a potom ga je obuzela panika zbog koje je odmah pokušao da se reši tela i pobegne iz Srbije avionom.

Uhapšen je na aerodromu "Nikola Tesla", nakon što je kofer sa Ljudmilinim telom sakrio u žbunju u kanalu Vizelj. Na saslušanju u Tužilaštvu je negirao krivicu.

Ljudmila je, kako su naveli njeni prijatelji, u Beograd doputovala 23. jula preko Istanbula, gde je, navodno, boravila nekoliko dana. U srpskoj prestonici je iznajmila stan u centru, a planirala je da ostane dve nedelje, kako bi posetila drugarice. Sa majkom se poslednji put čula dva dana kasnije, kada joj je rekla da je dobro i da je sa prijateljima. Pošto sutradan, ni majka, niti bilo ko od prijatelja nije mogao da je dobije, prijavili su njen nestanak.

Majka doputovala po telo

Na društvenim mrežama pojavile su se objave ljudi koji se predstavljaju kao Ljudmili prijatelji i koji kažu da je njena majka, slomljena od bola, doputovala u Beograd kako bi preuzela telo svoje zverski ubijene kćerke. Mladić koji se predstavio kao prijatelj ubijene devojke u video-snimku iznosi potpuno drugačiju verziju događaja i tvrdi da Ljudmila i državljanin Turske uopšte nisu bili u emotivnoj vezi, već da su se upoznali upravo te večeri kada se zločin i dogodio.

Poslednja poruka 25. jula

Ljudmilina majka Julija je za ruske medije izjavila da joj se ćerka javila 25. jula u 23.20 sati porukom:

"Družim se sa devojkama, sve je u redu i pozvaću te sutra".

Ona se požalila novinarima da su joj u beogradskoj policiji prvobitno rekli da su im "ruke vezane" dok Interpol zvanično ne prosledi prijavu nestanka iz Rusije, što je moglo da potraje 15 do 20 dana. Zbog toga je apelovala na ruske organe da ubrzaju proceduru.