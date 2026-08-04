"Danas sam u Mrkonjić Gradu imao čast da obiđem Spomen-sobu, mesto koje trajno čuva sećanje na junake koji su svoje živote položili za odbranu svog naroda i otadžbine. Na mermernim pločama uklesana su imena 262 poginula borca i 20 boraca koji se i danas vode kao nestali. Svaka fotografija, lični predmet, dokument i vojni eksponat svedoče o ljudima koji su svoju najveću žrtvu ugradili u slobodu koju danas imamo."

"Ovakva mesta nas podsećaju da su sećanje, poštovanje i zahvalnost naša trajna obaveza. Dužni smo da čuvamo istinu o njihovom podvigu i da njihovo delo nikada ne bude zaboravljeno. Večna slava svim poginulim borcima," napisao je Vučević.