U Somboru je izmereno 32 stepena Celzijusa, na Paliću i u Novom Sadu 31, u Zrenjaninu i Kikindi 30 stepeni Celzijusa.

Najsvežije je u Sjenici gde je izmereno 18 stepeni Celzijusa, na Kopaoniku gde je 20 stepeni Celzijusa, u Požegi je21 stepen Celzijusa i u Kuršumliji 22 stepeni Celzijusa.

Crveni meteoalarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP KiM na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu se prognoziraju tropske noći.

Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja.

Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti.

Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.