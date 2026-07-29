Zahvaljujući timskom radu spasilaca, volontera i ekipa Hitne pomoći (EKAB), dete je uspelo da izbegne najgori ishod, piše grčki portal Voria.gr.

Incident se dogodio na plaži u Haniotiju, a odmah su reagovali Sofija i Antonis, spasioci kompanije Bay Line, brzo su izvukli 12-godišnjaka iz vode i odmah mu pružili prvu pomoć i kiseonik, čime su stabilizovali njegovo stanje.

Na lice mesta odmah je stigao volonter spasilac Janis Kolokitas, koji je dobrovoljno i aktivno pomogao u pružanju podrške detetu.

Za samo nekoliko minuta na mesto događaja stigli su tim za hitne intervencije na motoru, kao i vozilo Hitne pomoći. Dečak je preuzet, njegovo stanje je potpuno stabilizovano, a zatim je prevezen najpre u Zdravstveni centar Kasandrija, a potom u bolnicu u Solunu radi daljeg medicinskog zbrinjavanja.

Povodom ovog događaja, nadležni organi i organizacija "Kids Save Lives - Deca spasavaju živote" istakli su da je ovo treće dete koje je spaseno na području Kasandre u periodu od samo jedne nedelje.

Tim povodom upućen je dramatičan apel i stroga preporuka roditeljima da svoju decu ne ostavljaju ni na trenutak bez nadzora, kako bi se sprečili slični tragični slučajevi davljenja na plažama.

Volonter spasilac Janis Kolokitas oglasio se na Fejsbuku u vezi sa ovim događajem:

"Čudo na plaži u Haniotiju danas u 11.00 časova! Ovog puta je preslatki dvanaestogodišnji dečak bukvalno za dlaku izbegao najgore, zahvaljujući besprekornoj timskoj saradnji koja je imala najbolji mogući ishod i donela veliku radost svima prisutnima", napisao je Janis, pa dodao:

"Zahvaljujući izuzetno brzoj reakciji prilikom izvlačenja deteta iz mora, dvojica sjajnih spasilaca kompanije Bay Line uspela su da reanimiraju i stabilizuju dvanaestogodišnjaka. Pre toga je upućen poziv hitnoj pomoći, koja je brzo reagovala, poslavši i motocikl za hitne intervencije i vozilo Hitne pomoći radi njegovog transporta. Bio sam prisutan od samog početka događaja, uz veoma lepu i složnu saradnju svih učesnika, a moja lična radost u ovom trenutku ne može se opisati zbog uspešnog ishoda. Dragi prijatelji, ovo je ono što volim, ovo je ono čemu težim i ovo ću nastaviti da radim dok god budem mogao i imao snage, napisao je on.