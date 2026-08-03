Prava drama odigrala se sinoć u blizini manastira Preobraženje u Ovčar Banji, kada se dečak popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, sa koje nije mogao bezbedno da se spusti.

Dečak je sa roditeljima došao u manastir povodom praznika Preobraženja, kada se u porti nalazio veliki broj vernika i dece. U jednom trenutku udaljio se i popeo na strmu liticu, a situacija je postajala sve opasnija.

Kada su videli da je dete u nevolji, dvojica monaha krenula su ka njemu kako bi pokušala da mu pomognu, ali su se i oni našli na nepristupačnom terenu.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji su započeli zahtevnu akciju izvlačenja.

Brzom, smirenom i profesionalnom intervencijom vatrogasci-spasioci uspeli su da bezbedno spuste dečaka i dvojicu monaha. Akcija je završena bez povređenih, a dete je vraćeno roditeljima.

Prve fotografije sa mesta događaja svedoče o zahtevnosti terena na kom je izvedeno spasavanje, ali i o prisebnosti i hrabrosti pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.

U znak zahvalnosti za uspešno spasavanje, jedan od monaha poklonio je vatrogascima ikonu.

Još jedna intervencija završena je na najbolji mogući način – bez povređenih i sa detetom bezbedno vraćenim u zagrljaj roditelja.

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