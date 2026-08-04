Stanija Dobrojević je sinoć gostovala u emisiji "Narod pita", a u jednom momentu je došlo do potpuno neočekivanog i dramatičnog preokreta kada se u program uključio Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića.

Mustafa je šokirao tvrdnjama o drami koja se prethodno odigrala na ulicama Beograda, zbog koje se njegov sin na kraju nije ni pojavio u studiju. Naime, sinoć je došlo do ozbiljnog sukoba između Maje Marinković i Asmina tokom kog je rijaliti učesnica svom izabraniku razbila automobil.

Mustafa Durdžić se uključio u program vidno uznemiren i otkrio da je situacija sa njegovim sinom Asminom alarmantna, a njegove reči rasplakale su Staniju Dobrojević.

– Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam fotografije da ima krvave ruke, razbijen automobil, šoferšajbnu – ispričao je Mustafa zabrinuto.

On je dodao da postoji mogućnost da je Asmin Durdžić u bolnici i da se zbog toga ne javlja.

– Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Možda je u bolnici, ne znam, prave probleme po Beogradu, razbijaju automobile – dodao je Alibabin otac.

Stanija lila suze zbog Mustafinih reči

Tokom ovog dramatičnog telefonskog uključenja, Stanija Dobrojević se raznežila. Mustafa joj se direktno obratio, uputivši joj reči podrške i žaljenja zbog svega kroz šta je prošla.

–Gledao sam je kao ćerku, ja sam prvi put čuo šta su govorili za njenog oca, meni je veoma žao zbog toga. Kad su se Asmin i Stanija upoznali, oni su nas zvali na kameru, ja nikada nisam video lepši par na svetu, u mojim očima je to bila sva lepota sveta – rekao je Mustafa.

– Hvala Mustafi za podršku, ali nemate vi potrebe da se izvinjavate ni za šta, nemate šta kome da se pravdate – poručila je Dobrojevićeva.

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