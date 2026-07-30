Šesnaestogodišnji spasilac Rajder Vilijams spasao je život desetogodišnjem dečaku kog su ogromni talasi odvukli od obale na plaži u Santa Kruzu u Kaliforniji, a dramatičan snimak akcije spasavanja za kratko vreme obišao je svet.

Dečak, čije ime nije saopšteno, kupao se u Tihom okeanu kada je izgubio ravnotežu, nakon čega su ga snažni talasi odvukli oko 14 metara od obale.

Borba sa talasima od tri metra

Rajder nije oklevao ni sekundu. Odmah je skočio u more i doplivao do dečaka, kojeg je čvrsto držao uprkos snažnim talasima visokim i do tri metra.

Na viralnom snimku vidi se kako se mladi spasilac i dečak više puta potpuno gube među talasima, dok se Rajder uporno bori da ga održi iznad vode i dovede do bezbednog mesta.

Fotograf Skot Vender Dosen, koji je zabeležio dramatične trenutke, rekao je da nikada ranije nije video ovako zahtevnu akciju spasavanja.

- Nikada ranije nisam video ovako dramatično spasavanje. Kada sam video šta se dešava, nisam znao kako će se sve završiti. Na snimku se ne vidi početak, kada je spasilac bez razmišljanja utrčao u ogromne talase kako bi stigao do dečaka - rekao je on.

Kako prenosi CNN, nekoliko prolaznika pokušalo je da pomogne, ali su ih snažni talasi odmah oborili. Posle duge borbe, Rajderu se pridružio još jedan spasilac i zajedno su uspeli da izvuku dečaka na obalu.

Otac: "Ceo život se spremao za ovaj trenutak"

Rajderov otac Šejn Vilijams, penzionisani vatrogasac, izjavio je da se njegov sin godinama pripremao upravo za ovakve situacije.

- Rekao mi je: "Jednostavno nisam mogao da dozvolim da se to dogodi". Bio sam na ivici suza koliko sam bio ponosan na njega - rekao je Šejn za "Gardijan".

Dodao je da njegov sin ne smatra da je uradio bilo šta posebno.

- Govorio mi je da ne razume zašto svi toliko pričaju o tome. Rekao je da bi svaki drugi spasilac uradio isto - ispričao je otac.

Rajder je uspešan surfer i vaterpolista, a ovo je bilo prvo spasavanje u njegovoj karijeri. Samo nekoliko sati kasnije učestvovao je i u spasavanju još dve osobe koje su se našle u opasnosti.

Tramp pozvao mladog heroja u Belu kuću

Herojski podvig mladog spasioca odjeknuo je širom Sjedinjenih Američkih Država, pa se tim povodom oglasio i predsednik Donald Tramp.

On je najavio da će Rajdera i njegovu porodicu pozvati u Belu kuću, gde planira da mu uruči veliko civilno priznanje za hrabrost.

Podršku tinejdžeru pružio je i Trampov sin Erik, koji je poručio da je Rajder primer najboljeg što Amerika može da ponudi.

U međuvremenu, spasioci iz Državnih parkova Kalifornije saopštili su da su tokom vikenda spasili čak 34 osobe koje su potcenile opasnost velikih talasa i upozorili građane da se uslovi na moru mogu promeniti za svega nekoliko trenutaka.