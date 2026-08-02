Ispred zgrade u kojoj su sinoć pronađena tela brata i sestre na Bežanijskoj kosi vlada muk. Reporteri "Blica" nalaze se na licu mesta, a u samu zgradu je teško ući zbog kiseline kojom je čišćen stan u kom su tela nađena.

Na Bežanijskoj kosi juče je došlo do stravičnog ubistva i samoubistva.

Kako je "Blic" već pisao, muškarac B. P. (48) navnodno je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Muškarac je, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Kako je "Blic" otkrio, muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao komšija Miloš Zagrađanin nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad.

Komšije sada za "Blic" kažu da su brat i sestra bili povučeni i da se nisu družili ni sa kim.

U stanu u kom su tela nađena, otkrivena su i dva mobilna telefona pored kojih je pisala jeziva poruka.

- Video sam dva telefona jedan pored drugog i jedan notes na kome je pisao "Bojanov svetski poredak", a na drugoj strani je pisalo "krvavo i čisto" - rekao je za "Blic" komšija koji je našao tela.

Jeziva poruka pronađena pored tela brata i sestre na Bežaniji.

Komšija koji je zatekao tela brata i sestre na Bežanijskoj kosi: Zaklao ju je, pa seo na fotelju i iskrvario.

Ubio sestru mačetom, pa prerezao sebi vrat: Detalji zločina na Bežanijskoj kosi.

Ovo je zgrada na Bežanijskoj kosi u kojoj su pronađena tela brata i sestre.

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