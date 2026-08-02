Ministarstvo je navelo da su masovnom prilivu migranata na špansku teritoriju doprinele i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata koji su presretnuti na moru, prenosi Rojters.

U saopštenju marokanskog ministarstva se navodi da je oko 40.000 ljudi učestvovalo u masovnom prelasku u Seutu, a da je 1.135 je sprečeno da uđe u Melilju.

Dodaje se da je 11 ljudi u tim pokušajima poginulo, uglavnom tako što su se utopili tokom prelaska.

Marokansko Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo i da se proveravaju činjenice u izveštajima o smrtnim slučajevima sa druge strane granice, odnosno na španskoj teritoriji.

Španske bezbednosne snage saopštile su ranije danas da se procenjuje da je oko 73.500 migranata napustilo Seutu, špansku eksklavu na severu Afrike, i vratilo se u Maroko, nakon masovnog ulaska više od 50.000 ljudi koji se dogodio pre tri dana, saopštili su izvori iz bezbednosnih snaga.

Izvori su za špansku novinsku agenciju EFE naveli da bi broj migranata koji je napustio Seutu mogao da uključuje migrante koji su stigli u Seutu u danima pre masovnog ulaska, 30. jula, pa čak i druge koji su ulazili i izlazili više puta sa te španske teritorije u Africi, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO