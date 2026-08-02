Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su u poslednja 24 sata primljeni pozivi iz Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine, u kojima su predstavnici tih zemalja saopštili da neće biti deo rata protiv Irana.

Bagei je u intervjuu za iransku agenciju SNN kazao da se tekući razgovori sa Omanom odnose na tranzitnu rutu kroz Ormuski moreuz koja "nije ni severna ni južna ruta", prenosi Al Džazira.

On je naveo da Sjedinjene Američke Države nisu dozvolile da se brodski saobraćaj nastavi na tom plovnom putu u roku koji je predviđen memorandumom o razumevanju, i da su napale Iran "pre isteka dogovorenog perioda".

"Otvaranje Ormuskog moreuza je odvojeno pitanje od naših pregovora sa Omanom, jer je zatvaranje moreuza povezano sa kršenjem obaveza Amerike“, rekao je Bagei.