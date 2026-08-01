Muškarac G. P. (48) danas je u stanu na Bežanijskoj kosi, kako se sumnja, ubio svoju sestru T. P. (52) mačetom, a potom prerezao sebi vrat.

Kako se saznaje, muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao jedan od komšija nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad.

Komšija navodi da dugo nije video brata i sestru i da je zbog toga odlučio da proveri da li je s njima sve u redu.

- Već 10 dana u celoj zgradi se osećao užasan smrad. Nismo znali šta je i odakle dolazi. Setio sam se da odavno nisam video te komšije i odlučio sam da odem da proverim da li je sve u redu. Smrad je izbijao iz stana. Razvalio sam vrata i zatekao uznemirujući prizor. Brat je ubio sestru, pa sebe.. Udario ju je mačetom u glavu, mozak joj se prosuo... Onda je isekao sebe po vratu i izbo se nožem. Mačetu je ostavio sa strane, a potom seo na fotelju i iskrvario - kaže čovek koji je otkrio ovaj jezivi zločin.

Kako je dodao, umalo se nisu onesvestili od prizora i smrada u stanu.

- Kad smo ušli u stan, umalo se nismo onesvestili od prizora. Tela su stajala u stanu oko desetak dana. Od sunca su se još više usmrdela. Ne znam šta bi mogao da bude motiv. Bili su uvek čudni, ni sa kim nisu razgovarali. On je neko vreme bio u inostranstvu u azilu, pa se vratio. Nasledili su taj stan od majke koja im je umrla. Završilo se tragično - ispričao je komšija.

Nezvanično se saznaje da je G. P. ostavio oproštajnu poruku.

Alo/Blic

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