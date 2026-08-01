U stanu na Bežanijskoj kosi u kom su zatečena tela G. P. (48) i njegove sestre T. P. (52), kako se saznaje, pronađena su dva oproštajna pisma.

Jedno pismo, kako se sumnja, napisala je T. P, a drugo njen rođeni brat G. P.

Podsetimo, sumnja se da je brat prvo ubio sestru mačetom na brutalan način, a potom presudio sebi tako što je presekao vrat i izbo se pa je iskrvario nasmrt.

- Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu pre najmanje pet dana, zajedno isplanirali i dogovorili - otkriva izvor iz istrage.

Uviđaj na mestu zločina vrši Viši javni tuẓ̌ilac u Beogradu.

Alo/Kurir

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