Tokom letnjih večeri komarci mogu da budu prava napast.

Postoje mnogo rešenja za borbu protiv komaraca, ali jedno je postalo posebno popularno. Reč je o domaćem spreju od alkohola, karanfilića i limuna.

Ideja je jednostavna: karanfilić sadrži jedinjenje eugenol, čiji miris odbija komarce. Alkohol služi kao rastvarač, dok limunova kora ili sok od limuna daju osvežavajući miris.

Recept za domaći sprej protiv komaraca

Za oko 100 mililitara biće vam potrebno:

100 ml jakog alkohola (na primer votke ili čistog alkohola)

15 do 20 karanfilića

narendana kora jednog organskog limuna ili nekoliko traka limunove kore

Priprema;

Stavite karanfiliće i limunovu koru u čistu staklenu teglu. Prelijte ih alkoholom. Dobro zatvorite teglu i ostavite da odstoji dva do tri dana. Nakon toga procedite tečnost kroz fino sito ili filter za kafu. Sipajte dobijenu tečnost u bočicu sa raspršivačem.

Pre prve upotrebe isprobajte sprej na malom delu kože kako biste proverili da li izaziva iritaciju, piše Blick.