Poslednjih danavodostaj Dunava drastično je opao, a sa rečnog dna počeli su da izranjaju ostaci prošlih vremena koji bude znatiželju, ali i zabrinutost građana.

Na obali ispod Petrovaradinske tvrđave pronađena je naprava koja izgledom podseća na bombu iz Drugog svetskog rata. Iako za sada nije zvanično potvrđeno o kakvom se predmetu radi, fotografije su izazvale lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi pretpostavljaju da je reč o vazdušnoj bombi zaostaloj iz ratnog perioda.

Osim toga, na istom području pronađen je i predmet za koji se sumnja da predstavlja deo ruske mine iz Drugog svetskog rata. Otkrića su dodatno podgrejala priče o skrivenim ratnim ostacima koje Dunav, usled rekordno niskog vodostaja, ponovo otkriva posle više decenija.

Podsećanja radi, istorijski nizak vodostaj Dunava ovih dana otkrio je prizor koji je iznenadio mnoge - iz reke kod Korbova, nedaleko od Kladova, ponovo su se pojavili ostaci starog duda, među meštanima poznatog kao "korbovski dud", akod Bačkog Novog sela otkriven je brod koji je potopljen 1937. godine.

Alarmantna situacija

Podsetimo, hidrolog Hidrometeorološkog zavoda Srbije Dejan Vladiković dao je zvanične prognoze kada bismo mogli da očekujemo poboljšanje, ali i upozorio sve građane kako je trenutno plovidba ovom rekom jako opasna, kao i da je ekosistem vrlo ugrožen.

Do problema je došlo još u martu i aprilu, kada smo, ističe hidrolog, imali deficit kišnih padavina, što je tek sada došlo na naplatu.

"Došlo je do toga da smo imali deficit u padavinama, u kišnim padavinama po čitavoj Evropi. Za sad upozorenja traju već mesec dana. Plovidbe su takođe jako opasne. Najgore je u gornjem delu Dunava, od Bezdana do Novog Sada. Mere se preduzimaju, upozoravaju se kapetani. Veliki problem je i kod naših komšija, Rumuna i Mađara", priča hidrolog.

Kako dodaje, nizak vodostaj Dunava nije novina i dešava se gotovo svakog leta, ali je to ove godine izraženije nego ikada do sada i donosi velike probleme, kako za plovidbu, tako i za ekosistem koji je, ističe, vrlo ugrožen.

"Nizak vodostaj na Dunavu je trenutno jako opasan. Mi upozoravamo stalno ljude, jedini smo zato ovlašćeni. Ono što se dogodilo jeste da je sada mala zapremina vode, a visoke su temperature i nema dovoljno kiseonika u vodi, tako da će ekosistemi biti ugroženi, riblji svet", govori hidrolog Vladiković.

Iako se očekuje poboljšanje ove situacije u narednih pet-šest dana, kada će se vodostaj podići za 40 cm, to neće, ističe hidrolog, potrajati.

"Nakon kratkog poboljšanja očekuje se da se vodostaj ponovo vrati na ovo nepovoljno stanje. U sledećih mesec dana se to neće regulisati. Ono što je naša preporuka jeste da naši građani blagovremeno prate upozorenja zvaničnih institucija", govori hidrolog Vladiković i dodaje kako se očekuje da ovakvu situaciju sa niskim vodostajem imamo u Srbiji sve do septembra.

Telegraf