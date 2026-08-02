Muškarac (58) iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mestu Gudeja, u opštini Bosansko Grahovo.

Policiji je ova nesreća prijavljena u subotu uveče, 1. avgusta, nakon čega su policijski službenici Policijskih uprava Bosansko Grahovo i Drvar izvršili uviđaj, a dežurni mrtvozornik konstatovao smrt nastradalog.

Policijski službenici nastavili su sa preduzimanjem mera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, naveli su iz Policijske uprave Bosansko Grahovo, prenosi Srna.

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