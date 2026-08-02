Mobilne mreže naredne generacije mogle bi da donesu mogućnosti koje prevazilaze klasičan prenos podataka i komunikaciju. Razvoj novih tehnologija otvara potpuno nove primene, ali istovremeno pokreće i pitanja bezbednosti i zaštite privatnosti korisnika, piše Heute.

Tehnologija mobilne komunikacije šeste generacije, poznata kao 6G, moći će da otkriva prisustvo ljudi kroz zidove i na daljinu meri njihov puls i disanje. To će omogućiti sistem ISAC, koji objedinjuje prenos podataka i radarske funkcije u jedinstvenu tehnologiju.

Zahvaljujući toj kombinaciji, 6G mreže funkcionisaće kao svojevrsni gigantski radar. Uz pomoć mašinskog učenja sistem će biti sposoban da prepoznaje način hoda, gestove, pa čak i mimiku čoveka, i to bez upotrebe kamera.

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da takav sistem može registrovati svaku osobu koja se nađe u dometu signala, čak i ako kod sebe nema mobilni telefon. Upravo zbog toga izražavaju ozbiljnu zabrinutost za zaštitu privatnosti.

Nemačka je već uložila oko 700 miliona evra u razvoj ove tehnologije, dok se potpuno uvođenje 6G mreža očekuje do 2030. godine.

Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da mogućnosti sistema ne treba precenjivati. Radari ove vrste za sada funkcionišu samo na manjim udaljenostima i ne stvaraju jasnu sliku prostora, već registruju isključivo kretanje objekata.

Radi zaštite privatnosti, naučnici iz Instituta Barkhauzen razvijaju poseban prekidač kojim bi se isključivale senzorske funkcije, kao i aplikacije koje bi korisnike upozoravale da se prostor u njihovoj blizini skenira.

Konačni standardi za 6G tehnologiju trebalo bi da budu razmatrani na međunarodnom samitu u Drezdenu, planiranom za septembar 2026. godine.