Predsednik je u čestitki, objavljenoj na veb-sajtu Kremlja, podsetio da se ove godine se navršava 175 godina od izgradnje prve nacionalne železnice, koja je povezala Moskvu i Sankt Peterburg.

- Ona je postala ključni korak u stvaranju moćne, razvijene transportne mreže Rusije, koja je doprinela jačanju njene odbrambene sposobnosti i ekonomskog rasta, otvorila put razvoju naših beskrajnih teritorija, dala snažan podsticaj poslovnoj aktivnosti i rešavanju društvenih problema i radikalno povećala mobilnost miliona ljudi - podsetio je predsednik.

Posebno je istakao da su tehnička, inženjerska rešenja i inovacije primenjene tokom izgradnje novih trasa otelotvorile praktično sve najsavremenije ideje svog vremena.

- Od tada su ruske železnice postale simbol pouzdanosti i napretka u našoj zemlji. Herojstvo i hrabrost železničara tokom tih godina teških iskušenja, kada se cela zemlja digla u odbranu otadžbine, zauvek će ostati u sećanju našeg narod - dodaje se u čestitki.

Danas, zaposleni u Ruskim železnicama pružaju neprocenjivu pomoć u snabdevanju trupa koje učestvuju u Specijalnoj vojnoj operaciji, primetio je ruski lider.

- Često rizikujući svoje živote, oni dostavljaju neophodne zalihe stanovnicima pograničnih regiona i obnavljaju službu na oslobođenim teritorijama Novorusije i Donbasa - napomenuo je predsednik.

Osim toga, tokom proteklih nekoliko godina, zahvaljujući sistematskom i odgovornom radu združenog, visokokvalifikovanog tima profesionalaca, železnička infrastruktura Rusije se stalno razvija.

- Izgradnja prve nacionalne brze železnice teče punom parom - dodao je Putin.

Takođe je istakao da ruski železničari dostojanstveno odgovaraju na izazove vremena, aktivno primenjuju najnovije tehnologije, uključujući elektronsku logistiku i digitalizaciju usluga, i poboljšavajući bezbednost, brzinu i dostupnost, kako teretnog – tako i putničkog prevoza.

U čestitki je istakao da su radnici železnica svojim napornim radom i posvećenošću doprineli razvoju ove strateški važne industrije, a da je zemlja ponosna na dostignuća i pobede mnogih generacija njihovih prethodnika.

On je zahvalio zaposlenima u ovoj sferi na savesnom radu, što cene svoju profesiju, što su joj posvećeni i što postižu visoke rezultate.