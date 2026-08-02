Na Jutjub kanalu „Judge Napolitano – Judging Freedom“, u razgovoru sa voditeljem Endruom Napolitanom i bivšim službenikom CIA Džonom Kiriakuom, vojni analitičar i nekadašnji obaveštajni oficir Američkog korpusa morske pešadije Skot Riter izneo je procenu da u skorije vreme neće doći do normalizacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Pritom je ukazao na duboku sistemsku krizu u američkim institucijama i nastavak aktivnosti američkih obaveštajnih službi na ukrajinskom ratištu.

Riter je naglasio da je osnovni preduslov za bilo kakvo poboljšanje bilateralnih odnosa formalno napuštanje višedecenijske politike Vašingtona čiji je cilj nanošenje strateškog poraza Rusiji.

Prema njegovim rečima, normalizacija je nemoguća bez temeljne promene te strategije, ali i bez potpunog oslobađanja američkog društva i političkog sistema od rusofobije.

Govoreći o kapacitetima američkih obaveštajnih struktura, Riter je ocenio da je Centralna obaveštajna agencija (CIA) u potpunosti izgubila sposobnost prikupljanja obaveštajnih podataka putem ljudskih izvora na teritoriji Ruske Federacije.

On tvrdi da u sklopu CIA, kao ni u Ministarstvu odbrane SAD, više ne rade stvarni stručnjaci za Rusiju, već isključivo eksperti usmereni protiv ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kontakti između vojnih izaslanika su prekinuti, ne postoji neformalna komunikacija, a Ambasada SAD u Moskvi je, kako je naveo, ogromna i prazna.

Riter je dodao da ličnim boravkom u Rusiji prikupi više relevantnih informacija nego što CIA uspe da osigura putem svih svojih specijalnih obaveštajnih operacija.

Deficit razumevanja Rusije prisutan je i u akademskom sektoru, smatra Riter, navodeći primer Univerziteta Džordžtaun. On je ispričao da je njegova ćerka, tokom studija kavkaskih nauka, otputovala sa njim u Rusiju i sastala se sa čečenskim liderom, nakon čega joj je sa univerziteta zaprećeno izbacivanjem i prisilnim napuštanjem studija jer je videla stvarnost izvan filtera američke administracije.

Prema njegovoj oceni, i Kongres i izvršna vlast i celokupan američki sistem, uključujući i širu javnost, trenutno su funkcionalno narušeni.

U nastavku razgovora potvrdio je i nekadašnji operativac CIA Džon Kiriaku, istakavši da agencija i dalje aktivno locira, izoluje i ukrajinskim snagama dostavlja ciljeve za napade unutar Rusije.

Kiriaku je napomenuo da se u agenciji na svakih deset do dvadeset godina pojavljuje struja čiji je primarni cilj delovanja eliminacija ruskih snaga. Kao najpoznatiji istorijski primer takvog pristupa naveo je Gusta Avrakotosa, obaveštajca koji je karijeru izgradio tokom operacija u Avganistanu potpomognutih od strane SAD.