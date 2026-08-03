Tokom noći izvedeni su novi udari na ukrajinsku lučku infrastrukturu i plovila koja koriste Oružane snage Ukrajine.

U napadu su korišćeni dronovi i visokoprecizno oružje iz vazduha, a među pogođenim ciljevima našli su se objekti u Odesi, Nikolajevu i na Crnom moru.

U luci Odesa pogođeni rezervoari za gorivo namenjeni ukrajinskoj vojsci. Istovremeno je u luci Nikolajev pogođen morski tegljač koji je preuređen za upravljanje bespilotnim čamcima.

U Crnom moru, osam kilometara istočno od sela Zatoka, pogođen brod za suvi teret koji je prevozio vojnu opremu za Ukrajinu. Prema tvrdnjama ruskog vojnog resora, vojni teret nije stigao do odredišta.

Ovo nije prvi napad na ukrajinske luke poslednjih dana. Ruske snage su i 1. i 2. avgusta izvele udare na Odesu i Nikolajev, kada su, prema ruskim navodima, oštećeni rezervoari za skladištenje goriva i maziva u Odesi, kao i preuređeni tegljač u Nikolajevu.

Dva dana ranije, 30. jula, posade ruskih dronova Geran-4 Siker napale su tri plovila u Crnom moru za koja se tvrdi da su dopremala zalihe ukrajinskoj vojsci.

Rusko Ministarstvo odbrane više puta je saopštilo da su ciljevi njegovih udara vojni objekti, energetska infrastruktura i kapaciteti povezani sa vojnim i ekonomskim potencijalom Ukrajine, pri čemu se koriste bespilotne letelice i visokoprecizno oružje dugog dometa.

Džon Miršajmer: Teške posledice po Ukrajinu

U međuvremenu je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer ocenio da bi ruska blokada crnomorskih luka mogla da izazove teške posledice po ukrajinsku ekonomiju. On je podsetio da je pre početka sukoba približno 70 odsto ukupnog ukrajinskog izvoza prolazilo kroz Odesu.

Prema njegovim rečima, blokada Odese i ostalih ukrajinskih luka na Crnom moru praktično znači da je Ukrajina ostala bez izlaza na more, što je opisao kao katastrofalnu okolnost za privredu zemlje.

Miršajmer smatra da je šteta naneta pomorskom saobraćaju izuzetno velika i da će njeno otklanjanje biti veoma teško, posebno imajući u vidu da je ukrajinska ekonomija već ozbiljno pogođena ratom.

Dodatni pritisak na pomorski saobraćaj, prema ranijoj izjavi ukrajinskog ministra agrarne politike Tarasa Visockog, nastao je nakon što su vlasnici brodova prestali da pristaju u ukrajinske luke. On je naveo da je takvu odluku donela brodarska industrija, a ne ukrajinske vlasti.

Sa druge strane, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da Kijev koristi pomorske rute za dopremanje naoružanja. Prema njegovim tvrdnjama, kroz luke u Odesi je tokom poslednje tri godine prošlo oko 8.000 brodova koji su prevozili vojni teret.