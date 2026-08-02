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Politika

Vučić: Uložili smo mnogo u manastir Rmanj, moramo o svom narodu da brinemo

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete manastiru Rmanj u Martin Brodu da je Srbija uložila mnogo u njegovu obnovu i poručio da Srbi moraju da brinu o svom narodu na prostroru četiri srpske opštine u Federaciji BiH.

Autor:  Alo
02.08.2026.15:35
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Vučić: Uložili smo mnogo u manastir Rmanj, moramo o svom narodu da brinemo
FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Milomir Savić/ bg
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"Mi smo uzeli, neka me vladika ispravi i u Petrovcu, oko samog dvora i crkve, da pomognemo i oko zemlje nešto. Ovde smo uložili mnogo.  Mislim da je veoma važno za naš narod u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji, ali i samom Petrovcu, Martin Brodu, Kulen Vakufu, pa sve, bogami, dole do Grahova i Drvara", rekao je Vučić u razgovoru sa episkopom Sergijem
i zvaničnicima RS.

On je istakao i da se mora sačuvati Drvar i da je zato neophodno da tamo radi Jumko.

"Ne isplati nam se, ali ga držimo. Moraš da držiš narod, moraju da rade, žene moraju da rade", rekao je. 

Dodao je da je mnogo uloženo u petrovački kraj.

"Mi smo ovde stvarno u manastir uložili mnogo, u Petrovu crkvu uložili, u zemlju. Mi smo dali ovo za Petrovačku cestu, za spomen-obeležje. Nikakav nam problem nije da vidimo ako bismo mi uspeli, ako nam bude stopa rasta ovakva ove godine, da onda možda sledeće godine pogledamo da još nešto otvorimo, poput onoga u Drvaru, da li u Grahovu ili u Glamoču. Jer u sve četiri opštine, nemaju ljudi gde da rade, ni u Drvaru, ni u Grahovu, ni u Glamoču, ni u Petrovcu", rekao je Vučić.

Naveo je i da su Srbi ranije imali vlast u Petrovcu, ali da su je izgubili zbog međusobnih svađa. 

Na pitanje šta kažu ljudi iz tog kraja kada razgovaraju sa njim, Vučić je odgovorio da najčešće traže posao.

Vučić je ukazao da u Federaciji BiH postoje mnoga mesta koja su bila većinski etnički srpska, a sada ih je neuporedivo manje, dodajući da ima i takvih bošnjačkih mesta u Republici Srpskoj.

Na to je predsednik SNSD-a Milorad Dodik dodao da je razlika u tom što sva bošnjačka sela u Republici Srpskoj imaju struju, dok obrnuto nije slučaj.

Vučić se osvrnuo i na četiri većinski srpske opštine u Federaciji BiH i dodao da su Hrvati ove četiri opštine tražili za sebe, pa su to tražili da se pripoji livanjskom kantonu...

"Srbi su ovde snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gde se i danas suprotstavljaju teroru. I svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorela", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.

 

 

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