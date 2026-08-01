Tela brata i sestra pronađena su danas na šestom spratu zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako se nezvanično saznaje, muškarac G. P. (48) je ubio sestru T. P. (52) mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Zločin se dogodio u njihovom stanu gde je muškarac, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt je iskrvario.

Policija je zatekla jezivu scenu u stanu.

- Stanari su osetili užasan smrad poslednjih dana. Na kraju je jedan komšija razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor - navodi izvor.

Policija i tim forenzike su trenutno na uviđaju, a na licu mesta je i Hitna pomoć. Ispred zgrade su se okupile i komšije.

Alo/Blic

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