Danas je na gradilištu u Ulici omladinskih brigada došlo do nesreće na radu u kojoj je povređen 44-godišnji radnik.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je muškarac pod još nerazjašnjenim okolnostima pao sa terase sa visine od oko pet metara. Prilikom pada zadobio je višestruke prelome.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i zbrinula povređenog radnika, koji je potom hitno prevezen u KBC "Zemun". Iako je zadobio teže povrede i lomove, radnik se nalazi van životne opasnosti i njegovo stanje je stabilno.

Nadležne službe i inspekcija rada izašle su na teren kako bi obavile uviđaj i utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao i da li su na gradilištu bile primenjene sve propisane mere zaštite na radu.

Alo/Telegraf

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