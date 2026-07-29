Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski (19), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana, uhapšen je u Nikšiću. Sud mu je odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva.

Gotovo godinu dana nakon pucnjave na bazenu hotela Maestral u Pržnu, istražitelji su locirali i uhapsili Andreja Tanaskovskog, koji se sumnjiči da je 7. avgusta prošle godine pokušao da likvidira Marka Ljubišu Kana.

Više tužilaštvo tereti Tanaskovskog za pokušaj ubistva, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, kao i falsifikovanje isprave.

Lociran u iznajmljenom objektu u Nikšiću

Prema informacijama iz policije, Tanaskovski je pronađen u jednom iznajmljenom objektu u prigradskom naselju u Nikšiću.

Akciju hapšenja sproveli su službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala.

U istoj akciji uhapšen je i Nikšićanin Neno M., za kojeg istražitelji sumnjaju da je pomagao Tanaskovskom da se skriva i izbegava hapšenje.

Prema navodima istrage, Tanaskovski je 7. avgusta prošle godine prišao Ljubiši dok je odmarao pored bazena hotela Maestral u Pržnu, a zatim iz pištolja ispalio najmanje dva hica.

Jedan metak je okrznuo glavu Marka Ljubiše Kana, koji je nakon ukazane pomoći u bolnici pušten na kućno lečenje.

Iako se napad dogodio pred brojnim svedocima, osumnjičeni je uspeo da pobegne i gotovo godinu dana bio je nedostupan organima gonjenja.

Nekoliko dana nakon pucnjave policija je saopštila da je identifikovala napadača i da se radi o tada osamnaestogodišnjem državljaninu Severne Makedonije.

Istraga je pokazala da je Tanaskovski, kako se sumnja, u Crnu Goru ušao koristeći falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovana Galića.

Taj dokument je navodno koristio prilikom iznajmljivanja smeštaja i kretanja, kako bi prikrio pravi identitet.

Marko Ljubiša Kan godinama se vodi kao bezbednosno interesantna osoba i u policijskim evidencijama označavan je kao vođa budvanske kriminalne grupe bliske škaljarskom klanu.

Zbog toga su istražitelji od početka sumnjali da napad nije bio slučajan, već da je reč o planiranoj likvidaciji povezanoj sa sukobima organizovanih kriminalnih grupa.

Ljubiša je i ranije bio meta napada. Ranjen je 2009. i 2013. godine u Beogradu, dok je 2019. godine u Budvi napadnut iz automatskog oružja. Tada je izbegao hice, ali su njegova dva prijatelja Goran Slovinić i Goran Marković ranjeni.

Meta napada bio je i 2021. godine u Budvi. Za planiranje tog ubistva osuđeni su pojedini članovi kriminalne organizacije za koju je sud utvrdio da su je formirali Kotoranin Radoje Zvicer i Nikola Vušović, poznat kao Džoni sa Vračara.

Istraga protiv Tanaskovskog i dalje traje, a nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti pokušaja likvidacije.

Pobjeda