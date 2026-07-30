Vučić je istakao da i za baku koja navodno nije htela da mu pruži ruku kako su to predstavili blokaderi, rekao je da je to samo još jedna u nizu njihovih laži.

- Nije važno šta ja vidim, ili vi..oni ne žele istinu da vide, jer istina ne sme da se čuje, njihovi mediji, njihovi predstavnici nisu naročito ni pismeni ni obrazovani. Veoma je važno što Vučićević raskrinkava njihove laži, ali to je njhov modus operandi već nekoliko godina - rekao je Vučić.

Podsetimo, Radmila Marković iz sela Drežnik kod Užica demantovala je tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama da je odbila da se rukuje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, navodeći da je podigla ruku kako bi mu predala poklon. Ona je odbacila tvrdnje da je odbila da se rukuje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i objasnila šta se, prema njenim rečima, zaista dogodilo.

- Ja sam ispred Udruženja žena Potpeć došla da predstavim proizvode našeg sela. Podigla sam ruku jer sam htela predsedniku da poklonim nešto, a ne da on to plati. Posle toga mi je pružio ruku i normalno smo se rukovali, što se vidi i na snimku - rekla je Radmila Marković.

Kako navodi, smatra da je ceo događaj pogrešno predstavljen.

- Nešto su izvukli iz konteksta, namerno da ispadne tako. Oni su mnogo zalutali - izjavila je.

Govoreći o medijskim objavama koje su usledile, poručila je:

- Muka mi je od ološa.