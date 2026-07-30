Sudski dokumenti u slučaju ubistva Vere Pitulić (41), poreklom iz Užica, otkrivaju nove i uznemirujuće detalje zločina u SAD za koji je optužen njen partner Doni Benedikt (38).

Istražitelji su u njegovoj kući u Karoltonu, predgrađu Dalasa u američkoj saveznoj državi Teksas, pronašli tragove krvi na više mesta, dokaze pokušaja čišćenja, kao i rupu u zidu koja bi mogla da bude ključni dokaz u rasvetljavanju načina na koji je Vera zadobila smrtonosne povrede.

Iako je Benedikt u početku tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi i da je nije video nakon jedne zabave, forenzički tragovi pronađeni u njegovoj kući, ali i njegovi iskazi tokom istrage, postali su važan deo dokaza protiv njega.

Poslednji put viđeni zajedno na zabavi

Prema sudskom nalogu za hapšenje, u koji su uvid imali američki mediji CBS Texas i WFAA, Vera Pitulić i Doni Benedikt poslednji put su zajedno viđeni 18. jula na zabavi pored bazena.

Svedoci su policiji ispričali da je između njih izbila žestoka svađa, jer je Benedikt optuživao Veru za neverstvo. Nakon rasprave, njih dvoje su zajedno napustili okupljanje.

Kada se Vera narednih dana nije javljala porodici i prijateljima, njen nestanak prijavljen je policiji. Dan kasnije, 21. jula, pronađena je mrtva u automobilu zaustavljenom pored auto-puta I-35E u Karoltonu.

Istražitelji veruju da je Vera ubijena u kući njenog partnera.

Pokušao da obmane istražitelje

Kada ga je policija prvi put ispitivala, Benedikt je tvrdio da Veru nije video od dana njenog nestanka.

Međutim, istražitelji su ubrzo došli do video-snimka sa zabave na kojem se vidi da su zajedno otišli sa okupljanja. Nakon što su mu predočeni ti dokazi, promenio je iskaz.

Priznao je da su se posvađali, ali je tvrdio da su se potom razišli i da ne zna šta se kasnije dogodilo.

Kuća otkrila drugačiju priču

Forenzički pregled njegove kuće, međutim, pokazao je drugačiju sliku.

Prema sudskim dokumentima, istražitelji su pronašli više tragova krvi. Posebnu pažnju privukla je rupa u zidu za koju se sumnja da bi mogla odgovarati povredi glave koju je Vera zadobila.

Krv je pronađena i na samoj rupi, kao i na delu zida ispod nje.

Policija je tokom dodatnog pregleda kuće koristila luminol, hemijsko sredstvo koje otkriva i tragove krvi koji su pokušani da budu uklonjeni pranjem ili čišćenjem. Tom prilikom pronađene su još dve lokacije na kojima je, kako se sumnja, neko pokušao da ukloni tragove zločina.

Pet džogera, varikina i krvavi kupaći kostim

Tokom pretresa kuće istražitelji su pronašli čak pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru pronađena prazna boca varikine.

Prema navodima iz sudskog naloga, policija sumnja da je nakon zločina neko pokušao detaljno da očisti mesto na kojem se dogodio napad.

U automobilu u kojem je pronađeno telo Vere Pitulić pronađen je njen ružičasti kupaći kostim sa tragovima krvi, koji je izuzet kao važan dokaz u istrazi.

Bivša partnerka iznela teške optužbe

U istrazi je iskaz dala i bivša devojka Donija Benedikta.

Prema sudskim dokumentima, ona je policiji rekla da je zbog njegovog ranijeg nasilnog ponašanja verovala da je sposoban da ubije Veru.

Ispričala je i da je 20. jula primetila rupu u zidu, dok je Benedikt bio budan i razgovarao telefonom. Njena izjava postala je deo dokaznog materijala.

Ranije hapšen zbog nasilja u porodici

Prema sudskim evidencijama, Benedikt je i ranije bio hapšen zbog nasilja u porodici u okrugu Kolin.

U međuvremenu, porodica Vere Pitulić pokrenula je akciju prikupljanja pomoći kako bi njeno telo bilo prevezeno u Srbiju i sahranjeno u rodnom kraju.

Na stranici za donacije naveli su da je Vera bila žrtva porodičnog nasilja. Opisana je kao brižna majka dvoje dece, žena koju su voleli prijatelji i dugogodišnja zamenska nastavnica u školskom okrugu Grapevine-Colleyville.

Pre 14 godina iz Srbije je otišla u Sjedinjene Američke Države u potrazi za boljim životom.

Protiv Donija Benedikta podignuta je optužnica za ubistvo, a istraga o svim okolnostima zločina i dalje traje.

"Nasilje nije uvek vidljivo"

Nakon objavljivanja novih detalja istrage oglasila se i Tifani Tejt (Tiffany Tate), izvršna direktorka organizacije The Family Place, koja pomaže žrtvama porodičnog nasilja na području Dalasa.

Srceparajuće je čuti da je još jedna žena izgubila život zbog porodičnog nasilja - rekla je Tejt za CBS Texas.

Ona je upozorila da nasilje ne mora uvek biti vidljivo.

Ljudi često traže modrice ili druge očigledne povrede, ali postoje emocionalno, finansijsko i drugi oblici zlostavljanja koji mogu ostati skriveni. Zato ne treba obraćati pažnju samo na ono što se vidi - poručila je ona.

Nezavisne