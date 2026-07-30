U prostorijama Policijske uprave zagrebačke na Črnomercu 22-godišnji mladić je pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije, objavila je zagrebačka policija.

Incident se dogodio juče oko 5,55 sati u službenim prostorijama policije u Ulici Oranički odvojak, dok su se dvojica muškaraca nalazila zajedno u prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, preneo je Index.hr.

Prema navodima policije, 22-godišnjak je uporabom telesne snage pokušao da usmrti 33-godišnjaka. Policijski službenici odmah su reagovali i nakon njihovog ulaska u prostoriju napad je prestao.

Napadnuti muškarac zadobio je povrede, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina njegovih povreda zasad nije utvrđena. Kriminalističko istraživanje je u toku.

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